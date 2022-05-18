Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Işığımız, umudumuz, geleceğimizin gençleri" - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Işığımız, umudumuz, geleceğimizin gençleri"

18.05.2022 17:38
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, "Işığımız, umudumuz, geleceğimizin gençleri"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, "19 Mayıs 1919, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur" dedi.

Başkan Tanfer, mesajında şunları kaydetti; "103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Türk istiklal mücadelesinin temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür. 19 Mayıs 1919, Samsun'a çıkışla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının tarihi olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bugün gençlerimize verdiğimiz değer ile onların yetişmesinde sağlanan imkanlar en üst seviyeye çıkartılmıştır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - ERZURUM

YORUMLAR
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Başkan Kaplan '19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir' Başkan Kaplan '19 Mayıs tarihin önemli noktalarından biridir' Öz: 19 Mayıs şahlanıştır Öz: 19 Mayıs şahlanıştır
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, 'Işığımız, umudumuz, geleceğimizin gençleri' - Son Dakika


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