Erzurum Kent Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mehmet Sekmen\'i ziyaret etti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, üçüncü kez Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen törenle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut başkan Mehmet Sekmen'i üçüncü kez aday göstermişti. Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Erzurum'un kültürel mirasının açığa çıkarılması noktasında önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek Başkan Mehmet Sekmen'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Meclis Salonunda oldukça verimli ve samimi bir şekilde geçen görüşmede, kentin yönetimine sunulabilecek katkılar ve öneriler ele alındı.

Kent Konseyinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sekmen, "Kadim şehir Erzurum'da çok güzel çalışmalar yaptık, üçüncü dönemimizde de yapmak istiyoruz. Bizim her şeyimiz var. Bizim kötümüz yok. Biz iyi insanlarız. Bir amaç doğrultusunda bir araya gelmemiz lazım. Bize Allah büyük özellikler vermiş. Muhteşem bir liderimiz var, dünya liderimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile belediyecilikte hizmet anlayışı çerçevesinde yürüttüğümüz çalışma şevki ve kararlılığı ile hizmetlerimize, yatımlarımıza devam ediyoruz. Şehrin kimliğinden, ekonomisine, gençlik hizmetlerinden esnafların beklentilerine kadar birçok konuda projelerimizi, şehre dair vizyonumuzu içeren plan ve projelerimizi sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kent merkezlerinden köylerdeki yaşam alanlarına kadar her detayı çalıştık. Şehrin markasına STK'larımızın katkılarıyla değer katmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kalite hizmetine yenisini ekleyen gecesini gündüzüne katan fedakar personelimize teşekkür ediyorum. Bu yolda bizlerin en büyük destekçisi kentimizin dinamikleri olacak. Mütevazı, ortak aklı geliştiren, katılımcı, şeffaf, proje bazlı işleyen, vatandaş memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla kentimizi yönetmek öncelikle olarak sarsılmaz ilkemizdir" dedi.

'Erzurum'da değişimin farkındayız'

Doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yere de sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Başkan Tanfer, "Farklı kültürler bizim zenginliğimiz. Gelecek nesillere daha iyi kadim şehir Erzurum'u bırakmanın derdi içerisinde olacağız. Doğal afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması için çalışacağız. Erzurum'u ilgilendiren tüm önemli konuları konuşacağız. İlgili kurumlarla iletişim kuracağız. Çevremize daha iyi bakmalıyız. Çevre bilincini de önemsiyoruz. Gerçek kimliğimize dönmek için mücadele etmeliyiz. Bir olup beraber olursak kimse çevreye zarar vermeye cesaret edemez.' dedi.

Erzurum'a yapılan yatırım ve hizmetleri yakından takip ettiklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 'Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'a olan sevgisini ve hassasiyetini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile yeniden aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in başarılı proje ve özellikle de kentsel dönüşümde başarı grafiğini artırarak üçüncü kez yeniden memleketimize aday gösterilmesi, üstün gayret ve azimli kararlılığı ile Erzurum'da değişimin farkındayız ve Kent Konseyi olarak bundan sonra yapılacak hizmetlerin değişime katkı sağlayacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de sosyal çalışmalara büyük önem veriyor. Erzurum Kent Konseyi'ni her anlamda destekliyor. Bizler de aldığımız bu güçle şehri ve topluma faydalı işlere imza atıyoruz. Bu işlerimizi gönüllülük esasıyla yürütüyoruz. Mehmet Sekmen Başkanımıza Erzurum'da üçüncü döneminde çalışma hayatında üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Meclis Üyeleri daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz'u ziyaret etti. - ERZURUM