Erzurum Kongresi Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğunu vurguladı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğunu vurguladı

Erzurum Kongresi Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğunu vurguladı

Türkiye Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Genel Başkanı, Erzurum 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum Kongresi Yüce Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğu, milli imanını küresel idrake bellettiği 'dadaşça vakar'dır.

23.07.2024 11:33
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Türkiye Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği (TPGYB) Genel Başkanı, Erzurum 27'inci dönem Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum Kongresi Yüce Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğu, milli imanını küresel idrake bellettiği 'dadaşça vakar'dır. ' dedi.

Milli kararlılık

Aydemir, "Erzurum Kongresi, ilhamını Malazgirt'ten alan milli duruş; gücünü ecdattan alan milli kararlılık; ruhunu tevhit ve vahdet inancından alan milli birlik; İstiklal marşımızda 'Korkma' vurgusuyla ifade bulan milli metanet ve dirayet; kırmızıçizgisi devlet ebed müddet olan milli ahittir. ' mesajını paylaştı

'Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet'

Aydemir, 'Erzurum Kongresi küresel idrake verilen; 'Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz' kaydında, 'Milletin birliği, devletin dirliği, vatanın bölünmez bütünlüğü odağında, 'Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet' mesajıdır.' vurgusunda bulundu.

'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet'

Aydemir, 'Erzurum Kongresi milli imanın tezahürü, muazzez tarihimizin ön sözü olan, 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' hakikatinin vurgusu; 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' niyazının ifadesidir. ' hatırlatmasını yaptı.

Devlet Ebed Müddet

Aydemir, 'Erzurum Kongresi, Nizamı alem ülküsü yolunda önceliği devlet, yegane dayanağı İslamiyet olan yüce Türk Milletinin milli birlik, beraberlik ve kardeşlik sözleşmesi; küresel tarihe vurulmuş Türk mührünün yeniden ihyasıdır. ' dedi.

Milli Ahit

Aydemir, 'Erzurum Kongresini gerçekleştirerek milli ruhu ortaya koyan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm katılımcıları şükran ve minnetle anıyor, Vatanın birliği, milletin bütünlüğü, kardeşliğin ilelebet devamı yolunda can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, 'Vatan bir bütündür asla parçalanamaz' ahdimizi imanımızla yineliyoruz. ' paylaşımında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kongresi Türk Milletinin küresel ezberleri bozduğunu vurguladı - Son Dakika

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