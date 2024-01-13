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Erzurum lezzetleri Aydınlılarla buluştu

Aydın'da düzenlenen Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Festivalde Erzurum'un yöresel lezzetleri ve halk oyunları sergilendi. Aydın Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, festivalin amacını ve Erzurum'un önemini vurguladı. Açılışa birçok protokol üyesi ve Aydın'da yaşayan Erzurumlular katıldı.

Erzurum lezzetleri Aydınlılarla buluştu
13.01.2024 - 17:18,
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Erzurum lezzetleri Aydınlılarla buluştu

Aydın'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı

AYDIN - Aydın'da Aydın Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Efeler ilçesindeki Ayter Alanı'nda 2. Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali düzenlenen renkli açılış töreni ile başladı.12-21 Ocak tarihleri arası açık olacak festivalin açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın ve Erzurum yöresel halk oyunları sergilendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Aydın Erzurumlular Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Etem Yeşilyurt, "Erzurum, bir çok medeniyetin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olarak bilinmektedir. Abdurrahman Gazi'nin, Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Habip Babaların, Al Varlı Mehmet Efendi ve daha nice kahramanların, Erenlerin bağrından çıktığı, dadaşlar diyarıdır. Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak amacımız kültürümüzü genç nesillerimize aktarmak, Erzurum ile Aydın arasında bir köprü oluşturmaktır. Burada bize ayrılan süre boyunca hem kültürümüzü hem de yöresel tatlarımızı Aydınlı vatandaşlarla buluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Erzurum'un yöresel cağ kebabı ve kadayıf dolması protokol üyelerine ikram edildi. Festivalin açılış kurdelesini keserek stantları dolaşan protokol üyeleri kendilerine ikram edilen ürünleri de geri çevirmeyerek tatlarına baktı.

2. Erzurum Kültür ve Gastronomi Festivali'nnin açılışına Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ve Mehmet Yüce, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Başkanı Zakir Salmanoğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Aydın'da yaşayan Erzurumlular ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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