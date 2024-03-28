Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Köprüköy'de Merkez Selahattin Demircioğlu Camii'nde teravih namazı öncesi cami cemaatine sohbet etti.
Teravih namazı sonrası Müftü Can, namaz için camiyi dolduran geleceğin umudu olan genç cemaate çikolata ikramında bulundu. İrşat programlarında Müftü Dr. Rüstem Can'a Köprüköy İlçe Müftüsü Sinan Yılmaz eşlik etti. Müftü Dr. Rüstem Can, Köprüköy İlçe Müftülüğüne bağlı Yağan Mahallesi Yatılı Erkek Kur'an kursu öğrencileriyle iftar programında buluştu. Müftü Can, akşam namazının ardından öğrencilerle sohbet etti. Müftü Dr. Rüstem Can'a Köprüköy İlçe Müftüsü Sinan Yılmaz ile Pasinler İlçe Müftü Vekili Abdulgaffur Akdağ eşlik etti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köprüköy'de Ramazan İrşat Programlarına Katıldı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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