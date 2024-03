Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köprüköy\'de Ramazan İrşat Programlarına Katıldı

Yerel

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Köprüköy'de Merkez Selahattin Demircioğlu Camii'nde teravih namazı öncesi cami cemaatine sohbet etti.

Teravih namazı sonrası Müftü Can, namaz için camiyi dolduran geleceğin umudu olan genç cemaate çikolata ikramında bulundu. İrşat programlarında Müftü Dr. Rüstem Can'a Köprüköy İlçe Müftüsü Sinan Yılmaz eşlik etti. Müftü Dr. Rüstem Can, Köprüköy İlçe Müftülüğüne bağlı Yağan Mahallesi Yatılı Erkek Kur'an kursu öğrencileriyle iftar programında buluştu. Müftü Can, akşam namazının ardından öğrencilerle sohbet etti. Müftü Dr. Rüstem Can'a Köprüköy İlçe Müftüsü Sinan Yılmaz ile Pasinler İlçe Müftü Vekili Abdulgaffur Akdağ eşlik etti. - ERZURUM