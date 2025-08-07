Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihi verildi

Dünyanın dört bir yanında kehanetleriyle tartışma yaratan animasyon dizisi The Simpsons, bu kez hayli ses getirecek bir iddiayla gündemde.

11 Eylül saldırılarından koronavirüs pandemisine, Donald Trump'ın başkanlığından Ebola'ya kadar birçok olayı önceden bildiği öne sürülen diziden sızdırılan yeni bir sahne ise ortalığı fena karıştırdı.

Özellikle TikTok ve YouTube'da milyonların görüntülediği bir videoda, tabut içinde yatan ABD Başkanı Donald Trump figürü görülüyor. Görüntü, kasvetli atmosferi ve sahte gazete detayıyla izleyenleri şoke ederken, videonun altında yatan mesajlar ise çok daha derin.

Sahneden yer alan gazete kupüründe ise "Çok güçlü bir isim susturulacak" ifadesi yer alıyor. Trump'a gönderme yapıldığı algısını oluşturan görüntüleri izleyen herkes "The Simpsons bir kehanette daha mı bulundu?" sorusunu yöneltiyor.

Dikkatli izleyicilerin