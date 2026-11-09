Erzurum Palandöken'de Ejder 3200 ekipleri suni karlama çalışması yürütüyor - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de Ejder 3200 ekipleri suni karlama çalışması yürütüyor

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Erzurum Palandöken\'de Ejder 3200 ekipleri suni karlama çalışması yürütüyor
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Erzurum Palandöken\'de Ejder 3200 ekipleri suni karlama çalışması yürütüyor
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Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları hızlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 ekipleri doğal karı suni karlamayla destekleyerek pistleri sezona hazırlıyor; mekanik bakım ve güvenlik kontrolleri sürüyor.

(ERZURUM) - Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 ekipleri, doğal kar yağışını suni karlamayla destekleyerek pistleri kayak sezonuna hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Ejder 3200 ekipleri, pistlerde suni karlama sistemlerini devreye aldı.

Hava sıcaklıklarının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle suni karlama çalışmaları için uygun koşullar oluştu. Ekipler, kar üretim sistemlerini çalıştırarak pistlerde kar kalınlığını artırmaya yönelik çalışma başlattı.

Doğal kar yağışını suni kar desteğiyle güçlendiren ekipler, yeni sezon öncesinde pistlerin kayak yapmaya elverişli hale getirilmesini hedefliyor.

Palandöken'de sezon hazırlıkları yalnızca karlama çalışmalarıyla sınırlı kalmıyor. Mekanik tesislerin periyodik bakımları, pistlerde güvenlik kontrolleri ve sosyal alanların yeni sezona hazırlanması için de çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
Erzurum Büyükşehir BelediyesiKayak MerkeziErzurumTurizmYerelSporSon Dakika

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