Erzurum Palandöken Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri 3 Altın Madalya Kazandı

Erzurum Palandöken Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erdem Bulut Alparslan, İbrahim Mert Özçelik ve Nur Muhammet Şaşi, "Modern Türk Mutfağı" ekip yarışmasında 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun İstanbul'da düzenlediği ve 49 ülkeden yaklaşık 2 bin şef, aşçı ve aşçı adayının katıldığı 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde Palandöken Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, üç altın madalya elde ederek Erzurum'a döndü. İstanbul'da gerçekleştirilen "20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri"ne bölüm öğretmeni Furkan Çalışkan refakatinde katılım sağlayan Palandöken Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erdem Bulut Alparslan, İbrahim Mert Özçelik ve Nur Muhammet Şaşi, "Modern Türk Mutfağı" Ekip Yarışmasında 3'te 3 yaparak altın madalya kazandı.

"Sizlerle Gurur Duyuyoruz"

20. Uluslararası Gastronomi Festivali'nde büyük bir başarı elde eden Palandöken Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini okullarında ziyaret ederek başarılarından dolayı öğrencileri ödüllendiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Öncelikle uluslararası bir yarışmada dünya birinciliği elde ederek ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden öğrencilerimiz Erdem Bulut Alparslan, İbrahim Mert Özçelik ve Nur Muhammet Şaşi'yi ve bu başarıda çok büyük katkısı olan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyor; sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki daha nice yarışmada elde edeceğiniz başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam edecek; ülkemizi ve ilimizi daha nice yarışmada gururla temsil edeceksiniz." dedi.

"İnandığımız Takdirde Başaramayacağımız Hiçbir Şey Yok"

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız: "Biz çok büyük hayalleri olan ve bu hayalleri ile üç kıtada ilimle, irfanla at oynatmış bir medeniyetin temsilcileriyiz. O nedenle çok büyük hayallerimiz olmalı. Çünkü hayalleri küçük olanların adımları küçük olurmuş. Şunu unutmayın ki inandığımız takdirde başaramayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki kendimize güvenelim, inanalım." diye konuştu.

Ziyarette Erzurum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Beyazlı, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, okul idarecileri ve öğretmenler de hazır bulundu. - ERZURUM