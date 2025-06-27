Erzurum-Şuşa İlişkilerine Konsolosluk Önerisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Kerem Karabulut, Erzurum ve Şuşa kardeşliğinin konsolosluk açılarak süslenmesi gerektiği söyledi.

15 Haziran 2021 yılında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan "Şuşa Beyannamesi" iki ülkenin geleceğe yönelik dayanışma ve işbirliğinin artarak devam edeceğini gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Prof. Dr. Kerem Karabulut, "Azerbaycan ile Türkiye'nin askeri, bilimsel, eğitim, sağlık ve çeşitli toplumsal alanlarda ortak işbirliği içerisinde hareket edecekleri ve ekonomik ilişkilerini geliştirerek geleceğe yönelik bölgede huzur ve istikrara katkı yapmak istediklerinin yazılı metnidir. Bu beyanname, gelecek için Zengezur Koridorunun ve Nahcivan'ın önemini de ortaya koymaktadır. Şuşa Beyannamesi, Zengezur Koridorunun açılması sonrasında koridordaki ticaretin sürdürülebilirliğinin de garantörü bir belge olarak değerlendirilebilir. İki ülkenin gelecekte açılacak olan Zengezur Koridoru ve Kars-Iğdır-Nahcivan Demiryolu gibi bağlantılardan dolayı birtakım hazırlıklar ve çalışmalar yapması gerekecektir. Bu gelişmelerin etkinliğini artırmak için yapılması gereken bir uygula Şuşa ve Erzurum'da iki ülkenin karşılıklı konsolosluk açmasıdır" diye konuştu.

"İlişkiler daha güçlü olacak"

Prof. Dr. Kerem Karabulut, konsolosluğun neden Erzurum'da açılması konusundaki gerekçeleri ise şöyle aktardı; "Bahsedilen gelişmeler Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sosyo-ekonomik ilişkileri artıracaktır. Bu yollar sayesinde Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinden ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye düşük maliyetle ulaşım imkanı yakalanacağı için her amaçla giriş-çıkış yapan nüfus sayısı mevcudun birkaç katı olacaktır. Bu giriş-çıkışlarda Erzurum bölgenin merkezinde ve gelişmiş kenti olduğu için bu şehre ilgi artacaktır. İşlerin kolay yürümesi için böyle bir konsolosluğun kurulmasına ihtiyaç olacaktır. Erzurum eğitim ve sağlık açısından en çok talepte bulunulacak şehirdir. Bu nedenle de konsolosluğun kurulması anlamlı olacaktır. Erzurum ve yakın çevresinde ikamet eden nüfusun önemli bir bölümü Şuşa veya Karabağ veya Kafkasya kökenlidir. Bu aidiyetler iki ülke ilişkilerinin artırılması ve bağlantılarının güçlendirilmesi için avantajdır. Bu nedenle konsolosluğun Erzurum'da olması uygun olacaktır. Erzurum Türkiye'nin Kafkasya'ya bağlantı bölgesindeki ana şehirdir. Bu öneminden dolayı Erzurum'da konsolosluk açılması uygundur. Hem Şuşa'nın hem de Erzurum'un ait oldukları ülkelerdeki stratejik, kültürel, sosyal ve ekonomik önemlerinden dolayı karşılıklı konsolosluk açılması uygundur. Kardeş şehir olan Erzurum ve Şuşa'nın kardeşlikleri karşılıklı konsolosluk açılarak perçinlenecektir." - ERZURUM