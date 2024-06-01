Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Projelerini Sergiledi - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Projelerini Sergiledi

Erzurum Teknik Üniversitesi\'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Projelerini Sergiledi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen sergide Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, projelerini sergileyerek birincilik için yarıştı. Sergide 55 farklı proje sergilendi ve jüri üyeleri tarafından en iyi projeler belirlendi. Ödül törenine üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan dekan, projelerin önemine vurgu yaparak öğrencileri ve danışman hocaları kutladı.

01.06.2024 12:11
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri projelerini sergiledi.

Bu yıl ilki düzenlenen sergide Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik, Bilgisayar, İnşaat, Makine ve Mimarlık bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 30-31 Mayıs tarihlerinde projelerini ziyaretçilere ve jüri üyelerine tanıtarak birincilik için yarıştı.

Birbirinden kıymetli 55 projenin sergilendiği etkinlikte ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, tüm projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda en iyi projeler belirlendi ve ödüller sahiplerini buldu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Rektör Bülent Çakmak'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Dekan Aydın, Proje Günleri'nin geleneksel olarak her yıl yapılacağını belirterek: "Lisans programlarının en önemli aşamalarından biri bitirme projeleridir. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca aldığı tüm eğitimleri kendi kabiliyetleriyle birleştirerek projelerini ortaya çıkardılar. Dolayısıyla bu program hem bizler hem de kendileri için oldukça kıymetli. Ayrıca sergimizde ara sınıflardaki öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve içlerinde TÜBİTAK'a ve çeşitli yarışmalara katılmış projeler de var. Projeleri incelerken birçok disiplinler arası çalışma gördük. Bu bizler için ayrı bir mutluluk oldu. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından devam eden programda derece elde eden projelere ödülleri takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Projelerini Sergiledi - Son Dakika

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