Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Dumlu İlkokulu'nda Kütüphane Kurarak Çocukların Eğitimine Katkı Sağladılar - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Dumlu İlkokulu'nda Kütüphane Kurarak Çocukların Eğitimine Katkı Sağladılar

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Dumlu İlkokulu\'nda Kütüphane Kurarak Çocukların Eğitimine Katkı Sağladılar

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Dumlu İlkokulu'nda kütüphane kurarak çocukların eğitimine katkı sağladılar. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, çocuklara hediyeler dağıttı ve eğlenceli oyunlar oynadı. Etkinliğin koordinatörü Doç. Dr. Sevinç Namlı, gönüllülük ruhunun önemine vurgu yaparak öğrencileri tebrik etti.

23.04.2024 15:04
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, Dumlu İlkokulu'nda kütüphane kurarak çocukların eğitimine katkı sağladılar.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde "Gönüllülük Çalışmalar"ı dersi kapsamında harekete geçen öğrenciler, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelerek coşkulu bir etkinlik düzenledi. Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan öncesinde binlerce kitap toplayarak şehir merkezine 20 km uzaklıktaki Dumlu İlkokulu'na kütüphane kurdu. Ardından, çocuklara hediyeler dağıttılar ve müzik eşliğinde eğlenceli oyunlar oynadılar. Mini bir bayram havasında geçen etkinliğe çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin koordinatörü ve Gönüllülük Çalışmaları dersi Eğitmeni Doç. Dr. Sevinç Namlı, öğrencilerini bu gurur verici iş için tebrik ederek, gönüllülük ruhunu yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı'nda 300 çocuğu giydirmenin yanı sıra, 23 Nisan'da da böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu paylaştıklarını belirten Doç. Dr. Sevinç Namlı, "Gönüllülük dersini teorik olarak ben ne kadar anlatsam da, gençler bir çocuğun kalbine dokundukları zaman gönüllülüğün gerçek anlamını anlayabiliyorlar. Bu anlamda yaptığımız etkinliklerin ne kadar başarılı olduğunu çocukların ve gençlerin gözlerinden anlayabiliyoruz. Günlerce uğraştığımız etkinliklerin yorgunluğunu o gözlerdeki mutlulukla unutuveriyoruz" şeklinde ifade etti.

Etkinliğe katılan Gençlik Lideri Ahmet Efe ise şimdiye kadar binlerce çocuğun yüzünde tebessüm oluşturdukları için öncelikle üniversite öğrencisi gönüllülere, ardından Erzurum Teknik Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, "Gençlerin gönüllü olduktan sonra kişisel gelişimlerinde kayda değer ilerlemeler sağladığını gördüklerini belirterek, insan olmak demek gönüllü olmak demektir. Kalp herkeste var ama gönül herkeste yok. O yüzden gönlü güzel gençlerimizle ulaşabildiğimiz kadar yüzlerde tebessüm olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Dumlu İlkokulu'nda Kütüphane Kurarak Çocukların Eğitimine Katkı Sağladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Dumlu İlkokulu'nda Kütüphane Kurarak Çocukların Eğitimine Katkı Sağladılar - Son Dakika
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