Erzurum\'un Lezzetleri Tescilleniyor

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Zengin kültürü ve eşsiz lezzetlerinin korunması için başlatılan ve bu çalışmalara öncü olarak gösterilen Erzurum Ticaret Borsası,kentte bulunan kurum ve kuruluşlar ile birlikte koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla Erzurum'a özgü yöresel ve kültürel değerlerini tescilleyerek, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla da coğrafi işaret, markalaşma ve gastronomi projelerini başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

2018 yılında temelleri atılan ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının yoğun çalışmaları ile 1 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde, 50 Coğrafi İşaretli Ürün başvurusu ile rekor kıran ve Türkiye sıralamasında hak ettiği noktaya hızla ulaşan dadaşlar diyarı Erzurum, bu noktada bugün itibariyle 46 ürünün Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde olmak üzere toplam 58 Coğrafi İşaretli Ürün ile Türkiye 3.'üncüsü olarak yer almaktadır.

Coğrafi İşaretli Ürün noktasında üstün gayret ve yoğun bir çalışma temposu ile yürütülen çalışmalarda Erzurum Ticaret Borsası tarafından 3 Ürün için Avrupa Birliği başvurusu gerçekleştirilmiş olup, aynı zamanda bu ürünlerle haricinde 6 Coğrafi İşaretli ürününde Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından onaylanması bekleniyor.

Başkan Oral: Türkiye sıralamasında 3.'üncü olan ilimizi, daha üst noktalara taşımayı sürdüreceğiz

Coğrafi İşaretli Ürünlerin mimarı olan ve göreve geldiği günden bugüne kadar şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve markalaşması ve gastronomi kenti olma noktasında yürütülen çalışmalara büyük destek veren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Şehrimizin kültüründe, tarihinde ve geçmişinde bulunan ve unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizi, yeniden gündeme alarak, hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıtmak ve kentimizi bir marka haline getirmek istiyoruz. Çünkü emeklerimizin ve çalışmalarımızın meyvesini toplamaya devam ediyoruz ve Türkiye sıralamasında şuan itibariyle 3'üncüyüz. Biz Erzurum özelinde ilçe ilçe, köy köy ekiplerimizle coğrafyamızın nesi meşhur onları tespit edip gün yüzüne çıkarıyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız bu ürünlere ilişkin olarak ilgili kurumlar ile birlikte bu ürünlerin tarihini ve kanıtlarını belgeleyip, Türk Marka ve Tescil Kurumuna başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Yüksek bedeller ödemeden sadece özverili ve gayretli bir çalışma prensibiyle ürünlerimizin tescilini takip edip başarıya uluşması için çaba sarf ediyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ışığında şehrimizi gastronomi kenti olmakla beraber, hem ülkemizde hem de Avrupa'da marka yapmak için hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz.

"Erzurum Su Böreği, Erzurum Civil Peyniri ve Erzurum Göğermiş Peyniri" Ürünlerimiz için de Avrupa Birliği (AB) Başvurularını yapmış bulunmaktayız. Avrupa Birliği Ürünlerine ilişkin olarak da yapmış olduğumuz başvuruların olumlu sonuçlanacağına ve tescillerinin de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ayrıca 46 Ürünümüzün Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde tescillerini gerçekleştirdik. Erzurum ilimiz toplamında da 12 ürün ile birlikte toplam 58 Coğrafi İşaretli ürünümüz bulunmaktadır. Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası tarafından, Avrupa Birliği başvurulu ürünler ile birlikte toplam 9 ürün için de Coğrafi İşaret Tescillinin onaylanması beklemekteyiz. Önümüzdeki süreçte 20 Coğrafi İşaretli ürün içinde çalışmalarımız devam etmekte olup, Coğrafi İşaretli Ürünlerin kentimizin gastronomisinin gelişmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır."

Coğrafi işaretli ürünler şunlar; 1. Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı (Aziziye Belediyesi) 2. Hasankale Lavaşı (Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası) 3. Hınıs Fasülyesi (Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü) 4. İspir Kaymağı (İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası) 5. İspir Kuru Fasülyesi (İspir Esnaf ve Sanatkarlar Odası) 6. Karnavas Bezi (Olur Kaymakamlığı) 7. Karnavas Dut Pekmezi (Ormanağzı Muhtarlığı) 8. Narman Şeker Fasülyesi (Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü) 9. Oltu Cağ Kebabı (Oltu Ticaret ve Sanayi Odası) 10. Oltu Taşı (Oltu Ticaret ve Sanayi Odası) 11. Erzurum Aşmalı Yahni 12. Erzurum Aşotu 13. Erzurum Ayran Aşı Çorbası 14. Erzurum Ayva Yahnisi/Ayva Kalyesi 15. Erzurum Civil Peyniri 16. Erzurum Çaşır Kavurması 17. Erzurum Çaşır Salamurası 18. Erzurum Çeç Pancarı 19. Erzurum Çiriş Yemeği 20. Erzurum Çortutu Pancarı 21. Erzurum Demir Tatlısı 22. Erzurum Dut Çullaması 23. Erzurum Ecem Ekmeği 24. Erzurum Ekşili Dolma 25. Erzurum Erişte 26. Erzurum Glikosu 27. Erzurum Hasıta (Hasuta) 28. Erzurum Hurma Tatlısı 29. Erzurum Kadayıf Dolması 30. Erzurum Kara Fatma Çorbası 31. Erzurum Kavurması 32. Erzurum Kavut Haşılı 33. Erzurum Kaz Lokması 34. Erzurum Kesme Aşı Çorbası 35. Erzurum Ketesi 36. Erzurum Kıtlama Şekeri 37. Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peyniri) 38. Erzurum Mantısı/Erzurum Hıngeli 39. Erzurum Pastırması 40. Erzurum Pekmezli Baklavası 41. Erzurum Pekmezli Kadayıf 42. Erzurum Peynir Helvası 43. Erzurum Su Böreği (AB Başvuru yapıldı) 44. Erzurum Sucuğu 45. Erzurum Şalgam Dolması 46. Erzurum Tatar Böreği 47. Erzurum Tel Helvası 48. Erzurum Tereyağı 49. Erzurum Tuzlu Lokum 50. Erzurum Yumurta Pilavı 51. Erzurum Cılbıra(Çılbır) 52. Erzurum Herle Aşı (Çorbası) 53. Erzurum Hink Yemeği 54. Pasinler Yaprak Döner (Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası) 55. Tortum Ekşi Pestili (Tortum Belediyesi) 56. Erzurum Kuru Kayısı Kaysefesi 57. Erzurum Patates Boranisi 58. Erzurum Babaanne Pastası - ERZURUM