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Erzurum'un Karayazı İlçesinde 36 Yıllık Tapu Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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Erzurum'un Karayazı İlçesinde 36 Yıllık Tapu Sorunu Çözüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bulunan 269 dönümlük arazideki tapu tahsis sorunu, 36 yıl sonra çözüme kavuştu. 178 tapu hak sahibine düzenlenen törenle tapuları verildi. Vali Mustafa Çiftçi, sorunun çözümünde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum\'un Karayazı İlçesinde 36 Yıllık Tapu Sorunu Çözüldü
15.12.2023 - 09:42,  Güncelleme: 09:45
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Erzurum'un Karayazı İlçesinde 36 yıldır süren tapu sorunu çözüme kavuştu.

Erzurum'un Karayazı ilçesinin hemen hemen yarısına tekabül eden 269 dönümlük arazideki tapu tahsis sorunu, 36 yıl sonra çözüme kavuştu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Tapu ve Kadastro Erzurum Bölge Müdürü Hakkı Yetişir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla, 178 tapu hak sahiplerine düzenlenen törenle verildi.

Tapular hak sahiplerine verildi

İlçe merkezinde yer alan dört mahalleden biri olan Yeni Mahalle'deki 28 no'lu parselde, 55 yıl önce konuşlandırılan ev ve iş yerlerini satın alan vatandaşlar, tapu sorunu nedeniyle konuyu21 yıl önce mahkemeye taşımış, Karayazı Asliye Hukuk Mahkemesi, Karayazı Kaymakamlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kapsamlı, yoğun ve titiz çalışmaları sonucu, dava geçtiğimiz ay karara bağlanmıştı. Mahkeme kararına göre önceden hazineye ait olan söz konusu bölgeye ait tapular düzenlenen törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Kamu kurumlarına ait tapularda var

Tapu dağıtım töreninde bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, süreç hakkında bilgi vererek şunları söyledi: " 1987 yılında başlayan süreçte, ilçenin yaklaşık yarısına tekabül eden 269 Bin metrekarelik bir alan tapuda kaydediliyor ve tescil ediliyor. İçinde vatandaşların da arsalarının ve hisselerinin olduğu alanla ilgili 2001 yılında başlayan mahkeme süreci, 2022 yılına kadar devam ediyor. Nihayetinde yapılan girişimlerin neticesinde 2023 yılı ağustos ayı itibariyle dava sonuçlanıyor. Mahkemenin almış olduğu karara göre Tapu Sicil Müdürlüğümüz toplamda 178 tapuyu tescil ediyor. Bugün burada, bu sorunlu sürecin mutlu bir şekilde çözüme kavuşturulmasından dolayı toplandık. Tapularımızı dağıtacağız. Bu tapulardan 155'i hak sahibi olan vatandaşlarımıza, 23'ü ise ilçedeki kamu kurumlarına ait. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin sonsuza kadar daim olmasını niyaz ediyorum."

"Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Yıllardır süren bir sorunun hayırlı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, sorunun çözümü noktasında katkı sunan kurumlara ve yöneticilerine teşekkür etti. Vali Çiftçi şöyle devam etti: "Sürecin bu şekilde sonuçlanmasından dolayı başta Kadastro Mahkemesine ve Hakimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Akabinde istinafa başvurmamak suretiyle konunun çözümlenmesi noktasında katkılarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleri var. Ben Sayın Başkanımıza huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Karayazı Kaymakamımızın, Karayazı Belediyemizin, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğümüzün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün de bu sürece önemli katkıları var. Hepsinden Allah razı olsun. Tapuların, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin sonsuza kadar daim olmasını, bu cennet vatanda hep birlikte, hep beraber kıyamete kadar ay yıldızlı al bayrağımızın altında yaşamamızın nasip olmasını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'un Karayazı İlçesinde 36 Yıllık Tapu Sorunu Çözüldü - Son Dakika
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