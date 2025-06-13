Bir süredir Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Erzurum'un sevilen yardımsever iş insanı Kamil Polat, (67) önceki gün hayatını kaybetti.
Önceki dönem MKYK Üyesi Fevzi Polat'ın ağabeyisi, Abdullah, Muhammet Ahmet ve Muhammet Haydar Polat'ın Babaları, Doğu Anadolu İhraçatcılar Birliği (DAİB) Başkan Vekili, ER VAK Yönetim Kurulu Uyesi Kamil Polat'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.
Kamil Polat'ın Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına; Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Eski Devlet Bakanı Lütfü Esengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Emniyet Müdürü Kadir Yırtır, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, ER VAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Anahtar Parti İl Başkanı Ahmet Yücel İşleyen, Çaloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çaloğlu, Zafer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, İş adamı Muammer Cindilli, Yıldırım Altıntaş, Hamza Cimilli, Adnan Taş, Lutfü Yücelik, Polat Ailesi, Yakınları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar katıldı.
Kamil Polat'ın Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlıkta Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'un Sevilen İş İnsanı Kamil Polat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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