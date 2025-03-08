Erzurum'un Trafik Şefleri: Kadın Komiserler - Son Dakika
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Erzurum'un Trafik Şefleri: Kadın Komiserler

Erzurum\'un Trafik Şefleri: Kadın Komiserler

İlay Şamlı ve Melda Özçelik, Erzurum'un trafiğini ustaca yöneterek takdir topluyor.

08.03.2025 09:50
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Erzurum kent merkezindeki trafiğin denetim ve kontrolünü adeta birer orkestra şefi gibi yöneten iki kadın komiser hem meslektaşlarının hem de vatandaşların takdirini kazanıyor.

Onlar Türk kadının cesaret ve yürekli duruşunun iki güzel örneği. Gayretleri, işlerinde taviz vermeyen duruşları, azimleri ve başarılı yöneticilikleriyle herkesin takdirini kazanıyorlar. Komiser İlay Şamlı ve Komiser Melda Özçelik, Erzurum'un yoğun ve zaman zaman karmaşık bir hal alan trafiğini adeta ustaca yönetiyor, kurallara uymayanlara göz açtırmıyor, meydana gelen kazalara ilk giden ekibin başında oluyor ve performansları ile herkese örnek gösteriliyorlar. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Grup Amiri olarak görev yapan her iki kadın trafik komiseri gece-gündüz, sıcak-soğuk, kar-yağmur demeden şehrin dört bir tarafında trafikte sorun olmaması için gayret gösteriyor. Onlar için kadın olmaktan öteye devletin onlara verdiği sorumluluk ve içlerinde yaşattıkları meslek aşkı daha fazla ön planda.

"Yüreğimizdeki vatan aşkı ile işimizi yapıyoruz"

Komiser İlay Şamlı, içinde vatan aşkı olan her genci polislik mesleğini tercih etmeye davet ederken, "Bizim amacımız vatanımıza ve milletimize en iyi hizmeti vermektir bizim. Bende bunu en iyi şekilde polislik mesleği ile yapacağımı düşündüm, o yüzden tercih ettim. Olayların kolay ve zor olmasına bakmaksızın, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz ülkenin dört bir tarafında, kadın-erkek ayrımı yapmaksınız kolluk görevi olarak vatanımıza, milletimize hizmet ediyoruz. Bu kutsal görevini yerine getiriyoruz. Bir kadının isteyip de yapamayacağı şey yoktur. Sadece isteyin. Emek harcayın ve arzulayın" dedi.

"En zor denilen mesleği bir yaparız"

Komiser Melda Özçelik, trafik polisliğinin çok dinamik bir branş olduğunu belirterek, "Bütün çabamız kentin trafiğinin en düzgün şekilde devam etmesi ve insanların huzur içinde seyahat etmesidir. Bir kadın polis olarak cinsiyet anlamında her hangi bir zorluk ya da sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkemizde en zor denilebilecek mesleklerde dahi kadınlarımızın başrolde görebiliyoruz. Kadınlar bu anlamda asla tereddüt duymamalı ve başarılı olabileceklerini asla unutmamalı. Bizler kadın ve erkek ayrımı yapmadan vatandaşa ve milletimize olan görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Trafik Şefleri: Kadın Komiserler - Son Dakika

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