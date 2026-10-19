Erzurum Valisi Baruş, Orgeneral Tokel ve Korgeneral Aktaş\'ı ağırladı

Erzurum Valisi Baruş, Orgeneral Tokel ve Korgeneral Aktaş'ı ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Vali Baruş, üst düzey askeri heyeti Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan komutanlar, daha sonra Vali Aydın Baruş ile makamında bir araya gelerek bir süre görüştü.
Ziyarete, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız da eşlik etti. Vali Aydın Baruş, üst düzey askeri heyeti Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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