Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı ziyaret ve programlarını sürdürdü

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı ziyaret ve programlarını hız kesmeden devam ettirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bayramlaşmasının ardından Polisevine geçti. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, Polis Teşkilatı'nın bayramını kutladı. Vali Çiftçi'ye burada İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz eşlik etti.

Valimiz Çiftçi, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte Dumlu Jandarma Komutanlığı Uygulama Noktası'nı ve ardından Karskapı Polis Uygulama Noktası'nı ziyaret etti. Vatandaşların huzur ve emniyet içinde bayram geçirmeleri için sahada görev yapan güvenlik güçleri ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, yolcularla da bayramlaşarak, sürücülere dikkatli araç kullanmalarını ve trafik kurallarına uymalarını hatırlattı.

Vali Mustafa Çiftçi, bayramlaşma programları çerçevesinde teröristler tarafından 2021 yılında şehit edilen Jandarma Er Sedat Sorgun'un ailesine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, daha önce hem evinde ziyaret ettikleri hem de evlerinde misafir ettikleri Aliye Nine'yi ziyaret ederek bayramını tebrik etti. - ERZURUM