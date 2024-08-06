Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İstihdam ve Turizmi Öncelikli Sorunlar Olarak Belirledi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İstihdam ve Turizmi Öncelikli Sorunlar Olarak Belirledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İstihdam ve Turizmi Öncelikli Sorunlar Olarak Belirledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, istihdam problemi ve turizmin geliştirilmesinin şehirdeki öncelikli hedefler olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya ve İran ile turizm ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

06.08.2024 09:34  Güncelleme: 09:35
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaklaşık bir yıldır Erzurum'da görev yaptığını ifade edilerek, "Öncelikli sorun olarak ele aldığımız konuların başında istihdam problemi ve turizmin geliştirilmesi geliyor." dedi.

İkinci organize sanayi bölgesiyle ilgili düşüncelerin olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "İkinci organize sanayi bölgemizin istihdam oranlarının, yatırım oranlarının, ihracat oranlarının artması bizim bu şehirdeki en öncelik hedeflerimizden birisi. Şu anda da zaten ikinci organize sanayi bölgesinin genişlemesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde olumlu netice verdi. Milli Eğitim Bakanımızın başkanlığında, Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızla beraber yaptığımız görüşmenin neticesinde genişleme noktasında bir mutabakata vardık. Ardından Kara Kuvvetler Komutanımız, ilimizi ziyaret etti. Bu konuda önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler olacak. Yani orada genişleme sahamız netleşince orayı da imara açacağız. ve yatırımcılara tahsis edilecek. Şu anda 286 kişi yatırım için bizden arsa bekliyor. Burada ne kadar yatırım imkanı artarsa, ne kadar istihdam artarsa buna olarak ihracatımız ne kadar artarsa şehrimizin bir sanayi şehri olabileceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Rusya ile turizm bağlantısı önemli"

Erzurum'un bir turizm şehri olduğunu ve özellikle de kış sporları açısından ciddi bir potansiyeli bulunduğunu belirten Vali Çifçi, "Bununla ilgili olarak; Kurban Bayramı'nda Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Rusya'ya bir gezi düzenledik. Beş gün kaldık orada ve daha çok da orada yaptığımız temasların neticesi şuydu. Rus turistler şu anda Rusya'yla, Ukrayna arasında bir savaş var. Dolayısıyla da Rus turistler mesela Avrupa ülkelerine fazla gidemiyorlar. İşte biz bu pastadan bir pay alabilir miyiz? Rus turistleri buraya getirebilir miyiz? Daha önceden çünkü buraya yapılan direkt uçuşlar da var. Bununla ilgili görüşmeler yaptık. Rus turistlerin daha çok Erzurum'a gelmesiyle ilgili. İkincisi de Rus yatırımcılarının Erzurum'a gelmesi, Erzurum'da yatırım yapmalarıyla ilgili görüşmelerimiz devam etti. Görüşmelerimizin bir başka ayağıyla bununla ilgiliydi." dedi.

"İran ile ilişkiler mutlaka geliştirilmeli"

Geçtiğimiz günlerde İran Büyükelçisi'nin hem Büyükşehir Belediye Başkanını hem de kendisini ziyaret ettiğini vurgulayarak Vali Mustafa Çiftçi, "Orada da görüştüğümüz ana başlıklar yine İranlı turistlerin Erzurum'a gelmesi, burasının da aynen Van'da olduğu gibi İranlı turistlerin ziyaret edebileceği yerlerin arasına katılmasıydı. Bunun dışında özellikle İran'ın sınır kentleriyle Erzurum arasında karşılıklı ziyaretlerin olması, hem buradan İran'a hem İran'dan buraya turistlerin gelmesi, öğrencilerin buraya gelmesi, burada eğitim almasıyla ilgili yine sportif böyle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında görüşmeler yaptık. İran tarafı da Türkiye ile özellikle de Erzurum'la ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

"Erzurum bitüm dağıtım merkezi olabilir"

İran Büyükelçisinin önemli bir konuyu gündeme getirdiğini anlatan Vali Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bitüm petrolün Türkiye'ye epey satışının yapıldığını söylediler. Dediler ki, biz bunu Erzurum üzerinden yapmak istiyoruz. Bu söylediğimiz ticaretin kapasitesi yaklaşık 300-400 milyon dolar civarında bir meblağa tekabül ediyor. Biz bunu Erzurum üzerinden yapmak istiyoruz. Yani eğer iş birliğini geliştirebilirsek biz Erzurum'a getirelim, Erzurum'a satalım. Erzurum üzerinden de bütün Türkiye'ye dağılsın diye. Bizi İran'a davet etti. Mesela İran'ın Tebriz, Urumiye, Erdebil gibi şehirlerini görmemizi istediler. Orada iş adam böyle karşılıklı toplantılar yapalım. Karşılıklı ticareti geliştirelim diye. Şu anda İran'la Türkiye arasında büyükelçinin verdiği rakama göre söylüyorum. 12-13 milyar dolar ticaret hacmi var. Bavul ticareti ile birlikte bu rakam 18 milyar doları buluyor. Bu rakamlar daha artırılabilecek durumda. İran tarafı bu konuda istekli. Biz nasip olursa Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızla beraber önümüzdeki günlerde İran'la bu konuda da bir gezi düzenleyeceğiz. Böyle karşılıklı iş birliğini geliştirme noktasında. Geçen hafta yüksek irtifa kamp merkezinde futbol takımlarını ziyaret etmiştim. Orada sadece yerli takımlar değil yurt dışından gelen takımlar da vardı. Mesela Suudi Arabistan'dan gelen İran gelen Kuveyt'ten gelen takımlar vardı. Biz istiyoruz ki, önümüzdeki sene mesela İran'dan gelen takımların sayısı daha da artsın. Orada süper ligden gelen takımlar da vardı. Erzurum'da öncelikli olarak istihdam ve turizmin geliştirilmesi, arttırılması noktasında hedeflerimiz var. Öncelikli ele aldığımız konular bunlar." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İstihdam ve Turizmi Öncelikli Sorunlar Olarak Belirledi - Son Dakika

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