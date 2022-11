ERMED kültür gezileri devam ediyor

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) tarafından bir yıldır devam ettirilen kültür gezilerinin bu hafta ki durağı Narman, Tortum ve Uzundere oldu.

Yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte hafta sonu organize edilen kültür gezisinde Erzurum'un kuzey ilçelerinde tanıtım seferberliği yapıldı. ERMED yönetim kurulu ile üyeleri ilk olarak Narman'a giderek dernek üyelerine doğal oluşumla meydana gelen bu eşsiz güzelliğin turizmde hak ettiği konuma gelmesi için dernek olarak çaba göstereceklerinin sözünü verdiler. Dernek Başkanı Gamze İspirli, Doğu Anadolu Bölgesi'nde nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi gibi Narman ilçe sınırlarında yer alan Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünü olduğuna, yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinmekte olduğuna dikkat çekti.

İspirli; Valimizin Turizme Katkısı İnkar Edilemez Boyutta

ERMED Yönetim Kurulu ve üyelerinin daha sonraki adresi ise Uzundere ilçesi sınırları içinde bulunan Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve yedi göller bölgesi oldu. Burada da açıklama yapan ERMED Başkanı İspirli, Erzurum Valisi Okay Memiş'in şehrin tanıtımında bilhassa Tortum Şelalesinin turizmde geldiği noktaya dikkat çekti. Başkan İspirli, emsaline Türkiye'de rastlanmayan böylesi doğal güzelliklerin aksine suni yapılanmaların tanıtımının ön plana çıkarıldığını vurguladı. Vali Memiş'in canhıraş gayretleri ile Tortum ve Uzundere'nin son yıllarda turist sayısında fark edilir artış olduğunu söyleyen İspirli, "Kıymetli valimiz Okay Memiş'e ERMED olarak buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer ilçelerimiz içinde tanıtımda ERMED olarak geziler düzenlemeyi planlıyoruz. Özellikle kalkınmada geri kalmış güney ilçelerimizin tanıtımında da elimizden gelen gayreti gösterip dernek üyelerimizle oralara çıkarma yapmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM