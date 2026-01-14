Başkan Yalçın'dan Esat Ayata için onur gecesi - Son Dakika
Başkan Yalçın'dan Esat Ayata için onur gecesi

14.01.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
Talas Belediyesi, Kayseri'nin Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata için kültür ve kitap temalı bir onur gecesi düzenleyecek. Programda Ayata'nın yayıncılık serüveni ve kitap sevgisi paylaşılacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin kitap denince akla gelen ilk ismi Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata için onur gecesi düzenleyecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2025 Yayıncılık Özel Ödülü ile Kitabevi Emek Ödülü verilen Esat Ayata, "Kitapla Geçen Bir Ömür" temasıyla düzenlenecek programda yayıncılık serüvenini, kitap sevgisini ve kültür dünyasında biriken tecrübelerini paylaşacak. Programda Dursun Çiçek, Mehmet Çetinkaya, Umut Türkmenoğlu, Prof. Dr. Faruk Karaaslan ve Prof. Dr. Celalettin Çetin, Esat Ayata'yı anlatacak.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve kitabın toplumdaki yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Esat Ayata, benim gibi kitap düşkünlerinin yakından tanıdığı ve sık sık bir araya geldiği bir isim. Akabe Kitabevi de Kayseri'de kitapseverlerin yolunun düştüğü bir mekan. 2025 yılında Türkiye Yayıncılar Birliği Özel Ödülü ile Kitabevi Emek Ödülü almış Esat Ayata'yı onurlandırmak için böyle bir program düzenledik. Tüm kitapseverleri bekliyoruz."

Kitapseverlerin ve edebiyat dünyasının ilgiyle takip etmesi beklenen program, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 19.00'da Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Edebiyat, Kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

