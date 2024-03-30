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Elazığ Belediyesinin her akşam düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri programı kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu.

Ramazan ayının manevi coşkusu, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri ile devam ediyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan geleneksel Ramazan etkinliklerinin 19. gününde kahramanlık türküleriyle herkesin gönlünde taht kuran Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Esat Kabaklı, bağlamasıyla dinleyicilerin milli duygularını coşturdu. Birbirinden güzel eserler seslendiren Kabaklı, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Program, günün anısına Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve Elazığ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu'nun Esat Kabaklı'ya Elazığ Belediyesi çinicilik kursunda el emeği göz nuru yapılan vazonun hediye edilmesi ile sona erdi.

Aileleriyle birlikte Ramazan etkinliklerine katılan minikler fuar alanında kurulan çocuk etkinlik alanında doyasıya eğlendi. - ELAZIĞ