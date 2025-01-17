Eseler Köyü\'nde Kaz Bayramı Hazırlıkları Başladı

Yerel

İzmit Eseler köyünde 24 Ocak Cuma günü 4'üncüsü düzenlenecek olan Kaz Bayramı için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, çevre köy muhtarları ve mahalle sakinleri iş birliği ile 24 Ocak Cuma günü 4'üncüsü düzenlenecek geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar başladı. Geçmişi 200 yıl öncesine dayanan Kaz Bayramı için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi. Kocaeli'nin yöresel-kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, Eseler Köy Meydanı'nda birbirinden farklı etkinlikler ve yöresel ikramlarla kutlanacak.

Aylar öncesinden kazların besiye çekilmesiyle başlayan bayram hazırlıkları, havaların soğumasının ardından Eseler, Solaklar, Hasanoğlu, Biberoğlu ve Durhasan köylerinden yardıma gelen kadınlar tarafından imece usulü kuru yufka açılmasıyla devam ediyor. Etkinlik günü tirit olarak kullanılacak yufkalar, kadınlar tarafından özenle hazırlanarak muhafaza ediliyor.

Kazların pişirilmesi sırasında kullanılacak doğal şişler kızılcık ağacından kesilerek hazırlanıyor. Bayramdan 2 gün önce toplu halde kesilen kazlar, temizlenip yağı alındıktan sonra pişirilmek üzere hazır ediliyor. Bir gün suda bekletildikten sonra kızılcık ağacından hazırlanan şişlere dizilen kazlar, bayram gecesi tavalarda köy fırınına sürülüyor. Sabah vakti kazlar ters düz edilerek, suyun bir kısmı alınıyor. Öğle vakti fırından alınan kazlar, kaz yağıyla ıslatılmış tirit, taşlık dolması, şekerli börek, kaz ciğerli börek ve erik hoşafı eşliğinde sofralardaki yerini alarak misafirlere ikram ediliyor.

Eseler Köy Meydanı'nda gerçekleşecek Kaz Bayramı etkinliği sayesinde Kocaeli'nin yöresel ve kültürel değerlerinin sergilenmesi sağlanıyor. Ayrıca köylülerin kendilerinin üretmiş oldukları yöresel ürünleri satabilecekleri satış alanları da etkinlik kapsamında yer alacak. - KOCAELİ