Eşen Çayı\'nda Sürdürülebilir Balıkçılık İncelemesi

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Muğla'nın Eşen Çayı bölgesinde, su kaynaklarının daha verimli kullanımı ve sürdürülebilir balıkçılığın devam ettirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, inceleme gerçekleştirildi.

Yılda 5 bin ton alabalık, 120 milyon yavru balık ve 65 milyon yumurta üretimiyle Türkiye'nin önemli su ürünleri bölgelerinden biri olan Eşen Çayı'nda, ilgili kurumların katılımıyla detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon, bölgede faaliyet gösteren tüm tesisleri ziyaret ederek detaylı incelemelerde bulundu.

Komisyon, su kaynaklarının daha verimli kullanımı, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve bölgenin ekosistemine uyumlu sürdürülebilir üretim yöntemleri üzerine değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durularak, Eşen Çayı'nın balıkçılık potansiyelinin artırılması için uygulanabilir stratejiler ele alındı.

Yetkililer, Eşen Çayı'nın ülke ekonomisine olan katkısını artırmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlamak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Bölgede yetiştirilen alabalıkların, hem iç piyasa hem de ihracat için önemli bir kaynak oluşturduğu vurgulandı.

Eşen Çayı bölgesindeki bu inceleme çalışması, balıkçılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik adımların yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefliyor. - MUĞLA