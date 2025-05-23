Esendere Gümrük Kapısı\'nda 2 km Tır Kuyruğu

İran tarafında günlerdir yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Esendere Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 2 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri, Esendere Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçip yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

Tır kuyruğu oluştuğunu belirten Rıdvan Basmacı, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sorduğumuzda ise İran tarafından kaynaklı olduğu söylenildi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter yollarına devam ederler" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ