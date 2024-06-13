Esendere Gümrük Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Esendere Gümrük Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Türkiye-İran arasındaki önemli kapılardan biri olan Esendere-Sero Gümrük Kapısı'nda bayram alışverişi ve tatil için gelenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, İran'a alışveriş yapmak ve bazı eşyaları almak için bu kapıyı tercih ediyor.

13.06.2024 14:31
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluk başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Türkiye- İran arasındaki önemli kapılardan biri olan Esendere-Sero Gümrük Kapısı'nda vatandaşların bayram yoğunluğu başladı. Her sene olduğu gibi Türkiye'den İran'a ve İran'dan Türkiye'ye bayram alışverişi ve tatil için gelenler yoğunluğa neden oldu. Bayram öncesi İran'da alışveriş yapacağını belirten Cem İnce, "Bayrama kısa bir süre kaldı, biz de bayram alışverişi için İran'a gideceğiz. Orada alışverişimizi yaptıktan sonra tekrar geri döneceğiz. Bayramın İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Alışveriş için İran'a gittiğini belirten Nevzat Alter ise "Yüksekova'dan Urumiye kentine gidiyorum. Bayram yaklaştı, biz de İran gidip bazı alacağımız eşyaları var, alıp döneceğiz. İnşallah güzel geçer bu bayram. Allah güzel bayramlar nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esendere Gümrük Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika

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