Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR Kuyruğu

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 3 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukta bekleyen Türk ve İranlı şoförler işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye ve İran arasında bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda işlemlerin uzun sürmesi TIR sürücülerinin tepkisine neden oldu. Günlerdir araçlarında beklediklerini anlatan şoförler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandıklarını dile getirdi.

Sınır hattında bekleyen TIR şoförleri, yiyecek ve içecek stoklarının tamamen bittiğini, hijyen ihtiyaçlarını ise çevredeki esnafın desteğiyle gidermeye çalıştıklarını aktardı. Bekleme süresinin bazı sürücüler için birkaç günü aştığı, zaman zaman bu sürenin daha da uzadığı belirtiliyor.

Sürücüler, Türkiye'deki diğer gümrük kapılarında bu kadar beklemediklerini savunarak Esendere'deki yoğunluğun kronik bir soruna dönüştüğünü dile getirdi.

"TÜRKİYE TARAFINDA İŞLEMLER ÇOK YAVAŞ"

TIR şoförü Ferman Soyan, bekleyişin ekonomik ve psikolojik yük oluşturduğunu belirterek, "Bizim işimiz zaten zamanla yarışmak. Ama burada saatlerce, hatta bazen günlerce ilerleyemiyoruz. Türkiye tarafında işlemlerin çok yavaş yürütüldüğünü düşünüyoruz. Bazen bir aracı geçirmek saatler sürüyor. İran tarafında da benzer sıkıntılar yaşandığı söyleniyor ama sonuçta biz ortada kalıyoruz" diye konuştu.

İranlı TIR sürücüsü Hüseyin Hüseyinzade ise üç gündür araçlarının hareket etmediğini ifade ederek, "Burada günlerdir bekliyoruz. Ne yiyecek kaldı ne içecek. En basit ihtiyaçlarımızı bile çevredeki insanlardan karşılıyoruz. Kimse net bir şey söylemiyor. Bir taraf diğerini, diğer taraf öbürünü işaret ediyor. Ama biz ortada kalıyoruz" dedi.

"SORUYORUZ AMA NET BİR CEVAP ALAMIYORUZ"

Bir diğer İranlı sürücü Perviz Hüseyinzade, sürecin geçmişe göre çok daha yavaş ilerlediğini anlatarak, "Daha önce en fazla bir gün beklerdik. Şimdi ise üç gün, hatta daha fazla süren beklemeler oluyor. Soruyoruz ama net bir cevap alamıyoruz. Herkes başka bir yere yönlendiriyor. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şoförler, Esendere'de yaşanan yoğunluğun zaman zaman tekrarlayan bir problem haline geldiğini, ancak kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Uzayan kuyruklar nedeniyle hem ticari kayıplar hem de lojistik aksaklıklar yaşandığına dikkat çekti.

Sürücüler hem Türkiye hem İran tarafında işlemlerin hızlandırılması ve geçişlerin daha düzenli hale getirilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.