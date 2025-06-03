Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginlik Sonrası STK Toplantısı - Son Dakika
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Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginlik Sonrası STK Toplantısı

03.06.2025 18:54
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Esendere Sınır Kapısı'ndaki gerginliğin ardından STK'lar sorunları çözmek için toplandı.

Esendere Sınır Kapısı'ndaki gerginlik sonrası STK'lar çözüm için toplandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan gerginlik sonrası sivil toplum kuruluşları çözüm için bir araya geldi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan gerginlikte bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralanmış, olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.

STK'lar çözüm için toplandı

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Esendere Taşımalı Kooperatif Başkanı Serdar Kaya ve Esendere Merkez Muhtarı Murat Baran, gümrük yetkilileriyle bir araya gelerek sorunları görüştü. Toplantıda, gerginliğin ticarete etkileri masaya yatırıldı ve sınır kapısındaki işleyişin normale dönmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. STK temsilcileri, ticaretin aksamaması için acil önlem çağrısı yaptı.

"Toplantı verimli geçti"

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan olaylarda bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralandı. 7 vatandaşımız tutuklandı" dedi. Canan, "Bu olaylar münferit değil, uzun süredir devam eden sorunların sonucu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledik, yetkililerle görüştük. Toplantı verimli geçti. Tüm tarafların hukuka ve karşılıklı saygıya uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

STK temsilcileri, süreci yakından takip edeceklerini ve çözüm için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginlik Sonrası STK Toplantısı - Son Dakika

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