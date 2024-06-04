Esenler Belediye Başkanı'na teşekkürler - Son Dakika
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Yerel

Esenler Belediye Başkanı'na teşekkürler

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapan bir vatandaş, kentsel dönüşümle evi yenilenen Başkan Göksu'ya teşekkürlerini iletti.

04.06.2024 13:33
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Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaparken Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yla karşılaşan ve kentsel dönüşümle evi yenilenen bir vatandaşın Başkan Göksu'ya samimi teşekkürleri kameraya yansıdı.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapan bir hanımefendi, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile karşılaştı. Koşarak Göksu'nun yanına gelen vatandaş ile Başkan arasında samimi bir diyalog yaşandı. Esenler Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde hak sahibi olan ve burada yaşamını sürdüren vatandaş Başkan Göksu'ya evleri için teşekkürlerini iletti.

"Çok şeyler söyledik hakkınızı helal edin."

Evler yapılmadan önce olumsuz yönde çok şeyler söylendiğini, evlerin kendilerine verilmeyeceğinin bile dillendirildiğini ve kendilerinin büyük tereddüt yaşadıklarını dile getiren vatandaş "Evler için çok teşekkür ederiz. Yüz yüze teşekkür etmek istedim. Bizi aldatırlar Küçük ev verirler Çok şey söylediler. Hakkınızı helal edin. Her sabah kalktığımda diyorum Rabbim sebep olan herkesten Allah razı olsun." Sözleriyle samimi duygularını ifade etti.

"Bize moral veriyor"

Bu teşekkürler karşısında Başkan Göksu da vatandaşa teşekkür ederek, "Bizim de hakkımız helal olsun. Allah huzur içerisinde oturmayı nasip etsin." şeklinde karşılık verdi. Bu içten sözler Göksu'nun yıllardır sürdürdüğü kentsel dönüşüm projelerinin ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çabalarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Esenler Belediye Başkan M. Tevfik Göksu, kentsel dönüşümün çok zor bir iş olduğunu, sabır ve samimiyet gerektirdiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın bu şekilde samimi duyguları bize moral ve motivasyon oluyor. Bizim tek derdimiz vatandaşımızı çürük binalardan kurtarmak ve sonunda da bu şekilde hayır dualarını alabilmek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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