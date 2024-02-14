Esenler Belediyesi, Kadir Topbaş\'ı vefatının 3. yılında anma programı düzenledi

Esenler Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen bir programla andı.
Esenler Belediyesi, "İstanbul'un Kadir Abisi" olarak tanınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı merhum Mimar Dr. Kadir Topbaş'ı, "Vefatının 3. Yılında Kadir Topbaş" adlı programla anıldı. Program Esenler'de bulunan ve Topbaş'ın adını taşıyan Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Topbaş'ın ailesi, yakın çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.
Başkan Göksu'dan duygulandıran konuşma
Dr. Kadir Topbaş'ı anma programında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Kadir Topbaş'ın vefatından sonra öyle bir şey yapmam lazım ki İstanbul'da bu emeğin karşılığını bir şey olup bunu anlamlı bir hale getirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu açtım. 'Efendim İstanbul'da bir yeri Kadir abimizin ismini vermek istiyorum' dedim. Ben bu cümleyi söyledikten Cumhurbaşkanımız her gün beni takip etti. Muhalefetle görüşmeye başladım. Muhalefette sağ olsunlar saygılı davrandılar. İstanbul'da anlamlı bir proje Yenikapı'da merkeze rahmetli Kadir abimizin ismini verdik. Her geçtiğimde bakıyorum, beni mutlu ediyor. Kadir abinin yanında yetişmiş olarak ona karşı dostluğumu, kardeşliğimi göstermiş olduğumu hazzını yaşıyorum" dedi. - İSTANBUL
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