Esenler'de karla mücadeleye sıcak destek

19.01.2026 15:48  Güncelleme: 15:56
İstanbul'da etkili kar yağışı nedeniyle Esenler Belediyesi, trafikte bekleyen vatandaşlara çay, simit, kahve ve su ikramında bulundu. ESTİM İkram Aracı ile 5 bin kişiye ulaşarak zor hava koşullarında destek sağlamayı amaçladılar.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenler Belediyesi, trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlara sıcak ikramlarda bulundu. İlçenin yoğun noktalarından Kazım Karabekir çıkışı ile O-3 yan yolda gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara çay, simit, kahve ve su dağıtıldı.

Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçenin yoğun noktalarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinden itibaren işe giden, trafikte beklemek zorunda kalan ve gün içinde dışarıda bulunan vatandaşlara hizmet veren ESTİM İkram Aracı ile 5 bin kişiye ulaşıldı. Vatandaşlara sunulan sıcak ve soğuk ikramlarla kar yağışının etkili olduğu kış günlerinde yaşanan zor şartlara destek olundu.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Zengin, çalışmalarla ilgili olarak "Kar yağışı, trafikte ve toplu ulaşımda birçok zorluğa yol açıyor. Biz de Esenler Belediyesi olarak sahadaki karla mücadele çalışmalarımızın yanı sıra, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. ESTİM İkram Aracı ile vatandaşlarımıza çay, simit, kahve ve su ikram ederek zor hava koşullarında küçük de olsa bir destek sunmayı hedefledik. Bu çalışmalarımızı İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürüttük ve kar yağışı devam ettiği sürece benzer hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

