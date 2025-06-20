Esenler Belediyesi'nden Kentsel Dönüşümde Önemli Adımlar - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nden Kentsel Dönüşümde Önemli Adımlar

Esenler Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşümde Önemli Adımlar
20.06.2025 17:03  Güncelleme: 17:08
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Esenler Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için 'kat fazlası' sorununu ortadan kaldıran bir karara imza attı ve mülkiyet devri sınırlaması getirdi. Alınan karar, gerçek hak sahiplerinin projeden faydalanmasını hedefliyor.

Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, dönüşüm sürecini hızlandıracak iki önemli kararı kamuoyuyla paylaştı. Kentsel dönüşümde karşılaşılan en büyük engellerden biri olan "kat fazlası" sorununu ortadan kaldıran karar, Belediye Meclisi'nde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Esenler Belediyesi, kentsel dönüşümde karşılaşılan en büyük engellerden biri olan "kat fazlası" sorununa yönelik önemli bir adım attı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun önerisiyle Belediye Meclisi'nde alınan kararla, 1/1000'lik imar planlarında yer alan "çatı piyesi yapılamaz" hükmü kaldırılarak yerine "çatı piyesi ve çatı katı yapılabilir" hükmü getirildi. Bu değişiklikle birlikte çatı katı ve çatı piyesi yapımına resmen izin verilmiş oldu. Söz konusu karar onay süreci için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne gönderildi.

Mülkiyet devri sınırlaması ile fırsatçılığa geçit yok

Esenler Belediyesi, kentsel dönüşüm uygulamalarında hakkaniyeti ve adaleti korumaya yönelik bir başka önemli kararı daha duyurdu. Buna göre; mülkiyet devri son 3 yıl içinde gerçekleşmiş olan (miras yoluyla yapılan devirler hariç) gayrimenkuller, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında transfer edilecek konutlara dahil edilmeyecek. Alınan bu kararla, projeden yalnızca gerçek hak sahiplerinin faydalanması hedefleniyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bu uygulamanın mülkiyet hakkına bir müdahale olmadığı, fırsatçılığı önlemeye ve yıllardır ilçede yaşayan vatandaşların hakkını korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

"Konutlarınızı satmayın" uyarısı bir kez daha hatırlatıldı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun her fırsatta dile getirdiği "Dönüşüm alanında kalan konutlarınızı sakın satmayın" uyarısı da bir kez daha vatandaşlara hatırlatıldı. Göksu, kentsel dönüşüm konutlarından elde edilecek refahın, Esenler halkı ve onların çocukları için kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yeni uygulamalarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne başvurabilecek. Ayrıca alınan kararlara ilişkin itirazlar, kurulan Kentsel Dönüşüm Hakem Heyeti'ne iletilebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden Kentsel Dönüşümde Önemli Adımlar - Son Dakika

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