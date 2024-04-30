Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada'ya Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada'ya Taşıyor

Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada\'ya Taşıyor

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Şehir ve Kültür Gönüllüleri projesi kapsamında Esenlerli vatandaşlar, İstanbul'un tarihi mekanlarını keşfetmek için Tarihi Yarımada'ya çıkarma yaptı. İlk hafta 'sanat ve estetik' temasıyla gerçekleşen eğitimde gönüllüler, İstanbul'un kültürel mirasını ve sanat tarihini öğrendi.

30.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi, İstanbul'un güzide mekanlarını tanıma fırsatı sunan Şehir ve Kültür Gönüllüleri projesi kapsamında Esenlerli vatandaşlarla Tarihi Yarımada'ya çıkarma yaptı. Yedi hafta sürecek eğitimin ilk haftası, 'sanat ve estetik' temasıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Şehir ve Kültür Gönüllüleri' projesinin ilk haftası geride kaldı. Sarayburnu, Gülhane ve Sultanahmet Meydanını gezen gönüllüler adeta İstanbul'un tarihine doğru bir yolculuğa çıktı. Gönüllüler, kendine münhasır kültür birikimiyle birçok medeniyetin izini taşıyan İstanbul'u gezerken sütunların sanat tarihi açısından önemini Yazgı Kuru'dan dinledi. Günün sonunu Sultanahmet'te noktalayan gönüllüler edebiyata, İstanbul'a ve kültüre dair Yazar Dursun Gürlek ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Eğitimi tamamlayanlar rehberlik edecek"

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Akif Dumangöz, düzenlenen eğitimi ve amacını anlatarak, "Bu yedi haftalık süreçte gönüllülerimiz belirlemiş olduğumuz yedi farklı temayla ve İstanbul'un yedi güzide noktasını ziyaret ederek eğitimlerini alacaklar. Eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan gönüllülerimiz Esenler'de Şehir ve Kültür Gönüllüsü olmayı arzulayan diğer vatandaşlarımıza rehberlik edecekler" diye aktardı.

"İstanbul'a hiç turist gözüyle bakmamıştım"

Şehir ve Kültür Gönüllüleri projesinde gönüllü olan Fatma Sarı, "Bugün sanat ve estetik anlamda İstanbul'un birinci tepesi olan Sarayburnu'nu gezdik. Buradan da Ayasofya'ya doğru yola çıktık. Buradan beklentim İstanbul'un bize neler fısıldadığını öğrenmek. İstanbul'a bu zamana kadar hiç turist gözüyle bakmamıştım. İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak çok farklı. Bu projeyle yedi hafta boyunca İstanbul'u yaşayacağız" dedi.

"Tarihçilerle gezmek çok farklı"

Geziye ve ardından sohbete katılan gönüllülerden biri olan Sultan Pekacar ise "Bugün Sarayburnu ve Ayasofya civarında gezdik. Tarihi eserlerimiz hakkında birçok hocamız rehberliğinde bilgilendirildik. Çok verimli bir gezi oldu. Şahsi olarak gezmekle tarihçilerle gezmek arasında çok fark var. Geziden sonra bir saat boyunca Dursun Gürlek hocamızla İstanbul tarihi ve edebiyat alanında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Esenler Belediyesine bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenler, Edebiyat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada'ya Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Mehmet Şimşek“ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:11:13. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada'ya Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement