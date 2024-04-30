Esenler Belediyesi Şehir ve Kültür Gönüllüleri Projesi İle İstanbulluları Tarihi Yarımada\'ya Taşıyor

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Esenler Belediyesi, İstanbul'un güzide mekanlarını tanıma fırsatı sunan Şehir ve Kültür Gönüllüleri projesi kapsamında Esenlerli vatandaşlarla Tarihi Yarımada'ya çıkarma yaptı. Yedi hafta sürecek eğitimin ilk haftası, 'sanat ve estetik' temasıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Şehir ve Kültür Gönüllüleri' projesinin ilk haftası geride kaldı. Sarayburnu, Gülhane ve Sultanahmet Meydanını gezen gönüllüler adeta İstanbul'un tarihine doğru bir yolculuğa çıktı. Gönüllüler, kendine münhasır kültür birikimiyle birçok medeniyetin izini taşıyan İstanbul'u gezerken sütunların sanat tarihi açısından önemini Yazgı Kuru'dan dinledi. Günün sonunu Sultanahmet'te noktalayan gönüllüler edebiyata, İstanbul'a ve kültüre dair Yazar Dursun Gürlek ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"Eğitimi tamamlayanlar rehberlik edecek"

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Mehmet Akif Dumangöz, düzenlenen eğitimi ve amacını anlatarak, "Bu yedi haftalık süreçte gönüllülerimiz belirlemiş olduğumuz yedi farklı temayla ve İstanbul'un yedi güzide noktasını ziyaret ederek eğitimlerini alacaklar. Eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan gönüllülerimiz Esenler'de Şehir ve Kültür Gönüllüsü olmayı arzulayan diğer vatandaşlarımıza rehberlik edecekler" diye aktardı.

"İstanbul'a hiç turist gözüyle bakmamıştım"

Şehir ve Kültür Gönüllüleri projesinde gönüllü olan Fatma Sarı, "Bugün sanat ve estetik anlamda İstanbul'un birinci tepesi olan Sarayburnu'nu gezdik. Buradan da Ayasofya'ya doğru yola çıktık. Buradan beklentim İstanbul'un bize neler fısıldadığını öğrenmek. İstanbul'a bu zamana kadar hiç turist gözüyle bakmamıştım. İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak çok farklı. Bu projeyle yedi hafta boyunca İstanbul'u yaşayacağız" dedi.

"Tarihçilerle gezmek çok farklı"

Geziye ve ardından sohbete katılan gönüllülerden biri olan Sultan Pekacar ise "Bugün Sarayburnu ve Ayasofya civarında gezdik. Tarihi eserlerimiz hakkında birçok hocamız rehberliğinde bilgilendirildik. Çok verimli bir gezi oldu. Şahsi olarak gezmekle tarihçilerle gezmek arasında çok fark var. Geziden sonra bir saat boyunca Dursun Gürlek hocamızla İstanbul tarihi ve edebiyat alanında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Esenler Belediyesine bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL