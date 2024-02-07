Esenler Belediyesi Uluslararası Çizgilerle Deprem Sergisi\'ne Ev Sahipliği Yaptı

Esenler Belediyesi, "asrın felaketi" olarak bilinen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde "Uluslararası Çizgilerle Deprem" adlı karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. Aynı gün Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri tarafından sahnelenen deprem temalı "Sessizlik" adlı tiyatro oyununun da gösterimi gerçekleşti.
Esenler Belediyesi, Dünya Karikatüristler Birliği ortaklığıyla 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan "Uluslararası Çizgilerle Deprem" adlı karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide İtalya'dan Norveç'e, İran'dan Çin'e kadar 27 ülkeden karikatür sanatçıları, 45 eserini meraklılarıyla buluşturdu. 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek serginin açılış törenine, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Dünya Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altay ve çok sayıda sanatsever katıldı. Aynı gün Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri tarafından sahnelenen deprem konulu "Sessizlik" adlı tiyatro oyununun da gösterimi yapıldı. 4 farklı hikayenin sahneye taşındığı oyunun sonunda ESEV tarafından yazıp bestelenen "İnsanlık Enkaz Altında" adlı şarkı seslendirildi.
"Renklerimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynı"
Depremin hepimizin canını yaktığını kaydeden ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, "Depremin üzerinden bir yıl geçti. Üzüntüsünün dokunmadığı ev, dokunmadığı aile kalmadı. Hepimizin canı yandı ama hepimiz insanız. Acılarımız hep içimizde kalsa da insanlara iyi gelmeye çalışarak devam ediyoruz. Sanatın işlevlerinden bir tanesi de budur. Siyasetçiler başka, edebiyatçılar başka, sporcular başka konuşur. Sanatçılar hayatın devam ettiğini gösterirken, insanların yüzünü güldürerek birbirimize iyi gelmeyi öğretir. Bu sergide de dünyanın farklı yerlerinden insanlar bizim yaşadığımız depremle ilgili resimler gönderdiler. İsimler, renkler farklı olabilir ama gözyaşımız aynı. Sanatçılarımız bize bunu gösterdiler. Hepsini yürekten kutluyorum" dedi.
"Eserler ilk defa burada sergileniyor"
Eserlerin depremden hemen sonra yapıldığını belirten Karikatürist Ahmet Altaylı, "Dünyanın en büyük depremlerden birini yaşadık. 10 gün içerisinde 500 eser geldi. O dönemde sergi yapma durumumuz olmadı. Niyetimiz yıl dönümünde böyle bir sergi yapmaktı. Eserlerinden arasından 45 tanesini seçki olarak sergilemiş olduk. Eserler ilk defa burada sergileniyor. Sosyal sorumluluk adına kalbe dokunan işler yapmak çok önemli. Eserleriyle bize kardeşliğimizi gösterdikleri için çizerlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Acılarımızı tekrar hatırlattı"
Serginin açılışında konuşan AK Parti Esenler Meclis Üyesi Musa Ada ise, "Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Büyük acılar yaşadık ama bu zor günlerin üstünden hep birlikte geleceğiz. Birlik içinde olmamız lazım" diyerek düşüncelerini aktardı. Sergiyi ziyaret eden Ayşegül Avcı, yaşananları unutmadıklarını kaydederek "6 Şubat tarihinin üzerinden bir yıl geçti ama biz yaşananları unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sergide gördüğümüz resimler bize bir yıl önce duyduğumuz üzüntüyü ve ülkece yaşadıklarımızı tekrar hatırlattı" diye konuştu.
"Çok etkileyici bir sergi"
Ziyaretçilerden Rahime Medet ise, "Milletçe çok kötü günler geçirdik, çok üzgünüz. Depremden sonraki süreçte hepimiz birbirimize yardımcı olmaya, yaralarımızı sarmaya çalıştık. Bugün depremin yıl dönümü. Düzenlenen programlarla kaybettiğimiz canlarımızı anıyoruz. 'Uluslararası Çizgilerle Deprem' sergisini de bu anlamda çok etkileyici buldum. Özellikle bir babanın enkaz altındaki kızının elini tuttuğu bir fotoğraf vardı, sergideki bazı çizimler bana o fotoğrafı hatırlattı. Esenler Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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