Esenler'de Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi ile Şoför ve Yolcular Bilgilendirildi - Son Dakika
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Esenler'de Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi ile Şoför ve Yolcular Bilgilendirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdikleri Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi ile şoför ve yolcuları bilgilendirdi. Polis ekipleri, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, telefon dolandırıcılığı ve dolandırıcılık türleri gibi konulara değinerek bilgilendirme yaptı. Yolcular ve şoförler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

15.06.2024 14:46
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Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" neticesinde şoför ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi neticesinde şoför ve yolcular bilgilendirildi. Bayram öncesi yoğunluk oluşması nedeniyle polis ekipleri otobüsleri tek tek dolaşarak şoför ve yolculara kurallara uyulması ve yapılması gerekenler hakkında konuştu. Ekipler, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık türleri ve alınması gereken önlemler gibi konulara değindi. Vatandaşlar ve yolcular ise bu durumdan çok memnun kaldığını dile getirdi. Öte yandan polis ekipleri otogardaki yolculara da broşürler verip bilgilendirme yaptı.

Uygulamanın faydalı olduğunu dile getiren otobüs şoförü Yavuz Yetişen "Uygulama gayet güzel. Bazı yolcular bizi dinlemiyorlar. Emniyet kemeri takmalarını söyleyince tartışıyorlar. Bu uygulamayı 2 saatte bir yaparlarsa bizim için çok güzel bir yolculuk oluyor" dedi.

Örnek bir uygulama olduğunu belirten yolcu Güner Kızıl, "Uygulamayı çok güzel buldum. Bayram yoğunluğunda emniyet görevlilerinin bilgilendirmesi çok hoşuma gitti. Devamının olmasını diliyorum. Örnek bir uygulama ve ilk defa şahit oldum. Kurallara şoförler de dikkat ederse kazalar önlenebilir" şeklinde konuştu.

Uygulama hakkında konuşan Deniz Sarıoğlu, "Burada asayişin olması herkese bir güven sağlıyor. Bilgilendirme de bir o kadar önemli. Halkın kalabalık olduğu zaman bilgilendirme yapmak iyi olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi ile Şoför ve Yolcular Bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi ile Şoför ve Yolcular Bilgilendirildi - Son Dakika
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