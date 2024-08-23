Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuruna çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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Esenler'de trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a aşırı hız yapan bir otomobil çarpmıştı. Peksoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan zanlı Muhammet Furkan Y. bugün sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL