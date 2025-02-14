Esenler\'de yangına müdahale ederken düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

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Esenler'de dün akşam saatlerinde çıkan yangında müdahale etmek isterken düşerek ağır yaralanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Furkan Sayın kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada çıkan yangına müdahale etmek için olay yerine giden 27 yaşındaki itfaiye eri Furkan Sayın bu esnada yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bunun üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sayın hemen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sayın buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yangın itfaiye merkezine 200 metre uzaktaydı

Furkan Sayın'ın eniştesi Bayram Şahin, "Yangın itfaiye merkezine 200 metre mesafede çıktı. Dün akşam göreve gittiği esnada yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Hastanede müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı. Şu an Adli Tıp Kurumundan alacağız. Bağcılar itfaiye merkezinde tören yapılacak ve akşamüstü de defnetmek üzere memleketi Kastamonu'ya götürülecek. Yangın itfaiye merkezine 200 metre mesafede bir yerde çıkmış" dedi. - İSTANBUL