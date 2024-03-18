Esenler'in 15'lileri Türk bayrağını yeni gönüllülere devretti - Son Dakika
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Yerel

Esenler'in 15'lileri Türk bayrağını yeni gönüllülere devretti

Esenler\'in 15\'lileri Türk bayrağını yeni gönüllülere devretti

Esenler Belediyesi'nin 'Çanakkale Gönüllüleri' projesindeki gençler, Türk bayrağını yeni arkadaşlarına devretti. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda, 7. sınıf öğrencileri, sorumlu öğretmenlerinin gözetiminde yeni gönüllülere mushaf ve bayrağı teslim etti. Törene, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

18.03.2024 17:15  Güncelleme: 17:21
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Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Çanakkale Gönüllüleri' projesindeki, 'Esenler'in 15'lileri olarak adlandırılan gençler, Türk bayrağını düzenlenen törenle yeni arkadaşlarına devretti.

Esenler Belediyesi'nin Çanakkale Savaşı'nın 100'üncü yılında hayata geçirdiği 'Çanakkale Gönüllüleri' projesindeki, 'Esenler'in 15'lileri olarak adlandırılan gençler, düzenlenen törenle Türk bayrağını yeni arkadaşlarına devretti. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda, 7. sınıf öğrencileri, sorumlu öğretmenlerinin gözetiminde yeni gönüllülere mushaf ve bayrağı teslim etti. Törene, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye Çanakkale'de mücadele oldu"

Programda konuşan Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, "Çanakkale'deki savaşın sebebi: İstanbul işgal edilmesin diyeydi. Onun için ümmet orada Şam'dan, Türkiye'nin her tarafından ne kadar ümmet varsa sırf İslam ayakların altına alınıp, çiğnenmesin diye ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye Çanakkale'de mücadele oldu. Kime karşı, bugünkü batılılara karşı" dedi.

"Çanakkale bir zaferdir ve dünya milletler tarihinde eşi, benzeri görülmemiş bir zaferdir"

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, "Bugün yanı başımızda bir Suriye var. İnsanların evini, barkını terk ettiği, malını, mülkünü terk ettiği, yuvasının dağıldığı, çocukların ve anne, babasının farklı şehirde olduğu bir memleket düşünün. Çanakkale'de şehit olmayan insanlarımız olmasaydı, emin olun çocuklar biz şu an bu vaziyetteydik. Çanakkale bir zaferdir ve dünya milletler tarihinde eşi, benzeri görülmemiş bir zaferdir. Beklenen bir zafer değildir. Normal şartlar altında çok güçlü bir orduya karşı topu, tüfeği eksik olan, mühimmatı eksik olan bir ordunun zaferidir. Büyük bir orduya karşı olan" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ömer Çetinkaya, Kadir Topbaş, Çanakkale, Esenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'in 15'lileri Türk bayrağını yeni gönüllülere devretti - Son Dakika

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