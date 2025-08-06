Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, kahvaltı programında hizmetleri anlattı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ardahan Kültür Evi'nde düzenlenen kahvaltı programında kamu kurumlarının temsilcileri, STK'lar ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ve belediyenin hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ardahan Kültür Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programda, eğitim, uyuşturucu ile mücadele, güvenlik ve yerel yönetimlerin çalışmaları masaya yatırıldı. Kahvaltı programına Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Ardahan Kültür Evi Başkanı Efrail Çifci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Zahit Hüseyin Han, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, öğretim görevlileri, STK temsilcileri, dernek başkanları katıldı.

Başkan Vekili Can Aksoy, toplantıda Esenyurt Belediyesi tarafından özellikle gençlere yönelik yürütülen eğitim projeleri, sosyal destek hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen projelere değinen Aksoy, ilçede güvenli, sağlıklı ve eğitim odaklı bir yaşam inşa etmek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

"Esenyurt için var gücümüzle çalışıyoruz"

Esenyurt'ta çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy şöyle konuştu; "Esenyurt, eğitimde öncü olma iddiasını sürdürüyor. Türkiye'nin en hızlı tamamlanan okul projeleri burada yürütülüyor. Belediyemiz, bütün okullarını bir senede devlete teslim edebilecek kapasitede. Park ve bahçelerde, çocuklarımız için oyun alanlarında iyileştirmeler yapıyoruz. Nefes bahçeleri oluşturuyoruz. Sosyal yardım alanını da güncelleme sürecindeyiz. Sadece yardımla değil, sosyal yaşamla ilgili de projeler geliştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal tesislerden yararlanmasını istiyoruz. Bu konuda da İstanbul'daki diğer örnekleri referans alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan parkımızla çalışmalarımıza başladık. Bu parkta sosyal tesisleri ve belediye işletmelerini hayata geçiriyoruz. 112 acil sağlık istasyonları, cami ve okul alanları gibi kamu tesis alanlarıyla ilgili tahsisleri gerçekleştirdik veya hazırlıklarını tamamladık. Emniyet, sağlık, eğitim gibi temel alanlarda eksikleri tamamlamak için yoğun çaba harcıyoruz. El birliğiyle daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bugün burada olan siz değerli misafirlerimize ve birlikte çalıştığımız tüm kamu kurumlarına, STK'lara ve kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." - İSTANBUL