Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

25.04.2022 14:29
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği iftar yemeğine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile katıldı. Bozkurt, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak Ordulu vatandaşlar ile sohbet etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği iftar yemeğine, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile katıldı. Bozkurt, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak Ordulu vatandaşlar ile sohbet etti.

Battal Gazi Mahallesi'nde düzenlediği iftar yemeğine, Başkan Bozkurt ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra Ordu AKP Milletvekili Şener Yediyıldız, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Gevrek, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, siyasi parti yöneticileri ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Ordulu vatandaş katıldı.

Programda Başkan Bozkurt'a tablo hediye edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Gevrek, Ordulu vatandaşlara güzel karşılamaları için teşekkür etti.

"ZORLUKLARI VE GÜZELLİKLERİ PAYLAŞMANIN TADINA HEP BERABER VARACAĞIZ"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ordulu vatandaşlara iyi dileklerde bulunarak, "Değerli hemşehrilerim, pandemiden dolayı uzun süreden sonra ilk defa bir araya geliyoruz. Önemli bir aydayız. Bizim inancımıza göre Ramazan ayı en önemli aylarımızdan bir tanesi. Bu ayda birlik beraberliğin, zorluğu ve güzellikleri paylaşmanın tadına varacağız. Hep beraber olacağız, sofralarımızda ekmeğimizi paylaşacağız, birlikte oruçlarımızı açacağız ve inşallah bu ayın ruhani gücüyle bir dahaki aylarda da birbirimizi sevmeyi, saymayı, birbirimize değer vermeyi, birbirimizi olduğu gibi kabul etmeyi idrak edeceğiz. Ben bir tek şey söylemek istiyorum; Allah kimseyi çocuklarının karşısına boynu bükük göndermesin ve Allah bizi yoklukla sınamasın diliyorum. Oruçlarınız kabul olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ordulu Vatandaşlarla İftarda Buluştu - Son Dakika


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