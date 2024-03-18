Esenyurt Belediye Başkanı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

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Şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Biz kendimizi sizlerin ve ailelerinizin sayesinde güvende hissediyoruz. Ramazan ayında sizinle beraber aynı havayı teneffüs etmek, birlik beraberlik içinde olmak çok değerli" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gazi ve şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar programına Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu'nun yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

"Verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum"

Programda konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Ramazan ayında sizinle beraber olmak, aynı havayı teneffüs etmek, birlik beraberlik içinde olmak çok değerli. Biz kendimizi sizlerin ve ailelerinizin sayesinde güvende hissediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazi abilerimize, kardeşlerimize de sağlık, sıhhat versin. Biliyorsunuz benim beş yıllık sürem bitiyor. Bu süre içinde bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Zor bir ilçenin, nüfusu çok hızlı artmış bir kentin yönetimini üstlendik. Sorunların önemli bir bölümünü halletmeye çalıştık. Bu süreçte bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa ben helallik istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL