Esenyurt Belediye Başkanı İşçi Bayramını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı İşçi Bayramını Kutladı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personellerini ziyaret ederek emekçilerin gününü kutladı.

01.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personellerini görev yerlerinde ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, işçi bayramını kutlayarak "Emek en yüksek değerdir. Dolayısıyla bir belediyenin de en önemli aktörleri ve isimsiz kahramanları çalışan emekçileridir. Bu yüzden siz benim isimsiz kahramanlarımsınız. Her birinizin yüreğinden tek tek öpüyorum. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye personellerini görev yerlerinde ziyaret etti. İlk olarak Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki personellerle bir araya gelen Başkan Özer, Esenyurtlulara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan emekçilerin gününü kutladı. Burada yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin önemli bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Özer şöyle konuştu:

"Bir şehrin yolları bir insanın vücudundaki damarlar gibidir. Bir damar tıkandığında insan kalp krizi geçirir. Şehrin yolu tıkandığı zaman şehir de kriz geçirir. O yolları Fen İşleri açar, temizler ve düzgün hale getirir. Dolayısıyla Fen İşleri adeta bir belediyenin kalbi gibidir. Siz de o kalbe giden damarları temizleyen emekçilersiniz, değerli çalışanlarımızsınız. 1 Mayıs 1977'de katledilen işçi kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Onlar ve aileleri başta olmak üzere tüm emekçilerin gününü yürekten kutluyorum. Belediye Başkanınız olarak her zaman işçinin ve emekçinin yanında ve sizlerle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Sizlerle el ele, gönül gönüle çalışacağız. Sizler benim isimsiz kahramanlarımsınız. Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyor, her birinizi yürekten selamlıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ahmet Özer, Esenyurt, 1 Mayıs, Emekçi, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı İşçi Bayramını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı İşçi Bayramını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement