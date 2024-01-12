Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, basın mensuplarına faaliyetleri anlattı

Esenyurt'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarının davet edildiği program düzenlendi. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta yapılan faaliyetleri anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kapsamında yerel ve ulusal basın mensuplarının davet edildiği program düzenlendi. Esenyurt Belediye Binasında gerçekleşen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve birçok davetli gazeteci katıldı. Etkinlikte hayatını kaybeden gazetecilerin anlatıldığı bir video gösterimi düzenlendi. Esenyurt Belediyesi'nce yapılan faaliyetlerin de sergilendiği programda yemek ve tatlı ikramı ile beraber canlı müzik dinletisi yapıldı. Gazetecilerle sohbet eden Başkan Bozkurt, Belediye Başkanlığı sırasında ilçede yapılan faaliyetleri anlattığı sunum gerçekleştirdi.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gazeteciler, demokrasilerin dördüncü önemli ayağıdır. Eğer ülkemizin ve dünyanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsak doğru haber almanın sağlanması lazım. Bu uğurda da birçok arkadaşımız bazen hapsi bazen de canını ortaya koyarak bu işi yapıyorlar. Bu uğurda ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Demokrasiler, gazetecilerin doğru haber vermesi ile sağlıklı bir şekilde yürür. Siyasetçilerin de doğru yaptığı işlerin kamuoyuna ulaştığı için onlara ihtiyacımız var. Tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarım" dedi. - İSTANBUL