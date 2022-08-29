Büyük Zafer'in 100'üncü Yılında Esenyurt'ta Ceza'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100'üncü Yılında Esenyurt'ta Ceza'dan Unutulmaz Konser

29.08.2022 11:13
Büyük Zafer'in 100'üncü Yılında Esenyurt'ta Ceza'dan Unutulmaz Konser

Esenyurt Belediyesi, Büyük Taarruz’un 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Esenyurtlular'la buluşturdu. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde unutulmaz anlar yaşandı.

Esenyurt Belediyesi, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza'yı Esenyurtlular'la buluşturdu. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde unutulmaz anlar yaşandı.

Ünlü rap sanatçısı Ceza, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, her yaştan müziksever saatler öncesinde konser alanını doldurdu.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı konserde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek takdim etti.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİ ESENYURT'TAN BAŞLATALIM"

Sahnede Esenyurtlular'a seslenen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Büyük Taarruz'un önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün komuta ettiği Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutluyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Atatürk ve silah arkadaşları canlarını ortaya koyarcasına bu ülkenin varlığı için büyük bir savaşa girdiler. Bunu asla unutmamamız lazım, zira sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan insanların geleceği için değil, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu Orta Doğu, Kafkasya, Trakya, Rumeli; yani bütün coğrafya için çok önemlidir. Ne yaparsak yapalım, hangi toprakların üzerinde olduğumuzu asla unutmamamız lazım. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini sağlamak için de bu ülkede kim yaşıyorsa el ele tutuşmamız lazım. Bunun başlangıcını Esenyurt'tan yapalım mı? Esenyurtlu olmak ayrıcalıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak ayrıcalıktır. Bunu, insan olduğumuzu unutmadan yaşadığımız sürece böylece kabul edebiliriz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını ortaya koyan bütün silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

"DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARASINA BAKIYORUM"

Meydanı dolduran müzikseverlere seslenen Ceza ise "Dünyanın en güzel manzarasına bakıyorum. Bu vesileyle burada olmaktan ve bu özel günü sizinle paylaşmaktan gerçekten şeref duydum. Bizler burada birer elçiyiz, gurbetçiyiz ama sizler Ata'mızın bize hediye ettiği bu Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olacaksınız. Sizlere güveniyorum ve sizleri çok seviyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Büyük Zafer'in 100'üncü Yılında Esenyurt'ta Ceza'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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