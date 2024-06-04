Esenyurt Belediyesi Kurban Satış Alanında Kontrolleri Sıkılaştırdı

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Esenyurt Belediyesi, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden kurban satış alanına getirilen kurbanlıkları sıkı kontrolden geçiriyor. Alana girişlerde belediyenin veteriner hekimleri ile zabıta ekipleri tarafından evrak ve küpe kontrolleri tamamlanan kurbanlıklara çadırlarda sağlık taraması da yapılıyor.

Esenyurt'ta kurulan kurban satış alanına yurdun dört bir yanından kurbanlıklar gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi de vatandaşların dini vecibelerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri, alana sağlıksız ve kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Belediyenin veteriner hekimleri ve zabıta ekipleri denetimler kapsamında kurban pazarının girişinde kurbanlıkların evrak, küpe ve sağlık kontrollerini yaparak alana girişlerine izin veriyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde, 38 bin metrekare üzerine kurulan kurban pazarında 24 saat boyunca hizmet veren ekipler, sağlık kontrollerini çadırlarda da sürdürerek kurbanlıklarla ilgili sorunlarda da vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Buradan çok memnunum"

Bu yıl çadırların eksiksiz bir şekilde kendilerine teslim edildiğini söyleyen kurban satıcısı Bülent Ekmekçi, "Ardahan Göle'den geliyorum. Yaklaşık 7 yıldır Esenyurt kurban pazarında satış yapıyorum. Buradan çok memnunum. Bu sene özellikle ihtiyaçlarımız eksiksiz hazırlanmış. Çadırımız, su ihtiyacımız, lavabolarımız hepsi çok güzel. Veteriner hekimlerimiz sürekli hayvanlarımızı kontrol ediyor. Buraya dün geldim ve 15 tane kurbanlık sattım. Satışlarımız da güzel" diye konuştu. - İSTANBUL