Esenyurt Belediyesi'nden Babalar Günü'ne Özel Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Babalar Günü'ne Özel Anlamlı Etkinlik

Esenyurt Belediyesi\'nden Babalar Günü\'ne Özel Anlamlı Etkinlik
15.06.2025 12:14  Güncelleme: 12:19
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Esenyurt Belediyesi, Babalar Günü'nde dadalardın ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirdiği çeşitli atölye etkinlikleri düzenledi. Ritim ve dans, grafiti, çömlek yapımı gibi farklı alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle aile bağlarının güçlenmesi sağlandı.

Esenyurt Belediyesi'nin Babalar Günü'ne özel düzenlediği atölye etkinliklerinde çocuklar, babalarıyla birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Etkinlikte, sanat, bilim ve eğlence dolu bir gün yaşanırken, atölyelerde minikler hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

Esenyurt Belediyesi, Babalar Günü kapsamında, Hayal Fabrikası çatısı altında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçenin farklı kültür merkezleri ve bilgi evlerinde düzenlenen atölyelerde çocuklar, babalarıyla birlikte unutulmaz anılar biriktirdi. Ritim ve dans, grafiti, çömlek yapımı, bilim deneyleri, resim ve satranç gibi birbirinden renkli atölyelerde minikler hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı. "Neşeli Adımlar", "Renkli Duvarlar", "Minik Çömlekçiler", "Eğlenceli Deney", "Çocuk Ressamlar" ve "Beyin Sporu" başlıkları altında gerçekleşen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Babalar, çocuklarıyla birlikte ritim tutup dans etti, grafiti boyadı, çömlek şekillendirdi; minik kaşifler babalarının desteğiyle eğlenceli bilim deneyleri yaptı, kimi de resim fırçasıyla hayallerini tuvale yansıttı. Zihin egzersizi yapmak isteyenler ise satranç masalarında babalarıyla keyifli mücadelelere girdi. Çocukların el becerilerini, hayal güçlerini ve özgüvenlerini artıran bu özel etkinlikler sayesinde aile bağları güçlenirken, Babalar Günü de anlam dolu bir şekilde kutlandı. Ücretsiz olarak düzenlenen atölyeler, Esenyurtlu ailelerden tam not aldı.

"Babaların figürler ile kendi güçlü duruşlarını göstermelerini istedik"

Dans Eğitmeni Ceren Ağaoğlu, bu etkinlikte babalar ve çocuklarının kaliteli vakit geçirerek eğlendiklerini söyleyerek, "Bugün, Babalar Günü haftasına özel olarak 'Baba ve Çocuk Ritim Dans Etkinliği' düzenledik. Normalde 8-14 yaş grubundaki çocuklarla çalışıyoruz. Bu kez babalar da atölyemize katıldı. Bu etkinliğin amacı, kültürümüzün zenginliğini yansıtan halk oyunlarını öğretmek. Bugünkü çalışmamızda ise yöremize ait bireysel bir dans olan zeybek üzerine odaklandık. Özellikle babaların bu figürlerde kendi güçlü duruşlarını göstermelerini istedik. O heybetli ve kararlı duruşu çocukların da gözünde canlandırmayı hedefledik. Buradan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"Kızımla birlikte Babalar Günü'nde dans ettik"

Çocuğuyla dans etkinliğine katılan baba Cihan Kılagöz, gerçekleşen bu anlamlı programdan bir hayli memnun olduğunu belirterek, "Bugün burada Babalar Günü'ne özel bir etkinlik yapılıyor. Gayet memnunum. En azından kızımla birlikte vakit geçiriyorum. Zeybek de bizim kültürümüze özgü bir dans. Daha önceden de bu dansla ilgili biraz deneyimim vardı. Şimdi kızımla birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onun da hoşuna gitti ve birlikte hem dans ettik hem de kaliteli bir zaman geçirdik. Belediyemize de bu anlamlı etkinliği için teşekkür etmek isterim" dedi.

"Çocuklarımız ve babaları ile sanat dolu bir gün geçirdik"

Resim Öğretmeni Edanur Özkan ise çocuklar ve babaların sanat dolu bir gün geçirdiğini belirterek, "Bugün Babalar Günü'ne özel çok güzel bir etkinlik yapıldı. Babalarımız geldi, çocuklarıyla birlikte farklı etkinlikler gerçekleştirdiler. Buradaki atmosfer çok keyifli. Çocuklarımızın ebeveynleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştığı, hem psikolojik hem de eğitsel anlamda gelişimlerine katkı sağlayan bir ortam oluştu. Çocuklar burada resimler yaparak, bir şeyler üreterek, günün anlamına uygun vakit geçiriyorlar. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Özellikle bana eğitim hayatım boyunca ve hayata dair konularda desteğini hiç esirgemeyen babama da teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Babalar Günü'ne Özel Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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