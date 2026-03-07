Başkan Vekili Aksoy\'dan tasarruf hamlesi: Belediye araçları resmi plakalı olacak

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçe protokolü ile yetim çocuklar ve ailelerine yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 14 aylık kiralama bedeline satın alınan ve tamamen kamuya ait olan resmi plakalı yeni temizlik filosunun ardından fen işleri, park ve bahçeler ile destek birimlerinin sahada kullandığı araçların da resmi plakalı olarak belediyeye kazandırılacağını ifade etti.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe protokolü, yetim çocuklar ve aileleri için anlamlı bir iftar programı düzenledi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile belediyenin "Tebessüm Durağı" projesinden faydalanan yetim çocuklar ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda dualar edilerek oruçlar açıldı. İftarın ardından Esenyurt'ta hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterimi davetlilerle paylaşıldı.

"Hedefimiz, her alanda gelişen ve yaşam kalitesi yüksek bir kent inşa etmek"

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek ilçede vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Aksoy, "Komşularımızın daha güvenli ve huzurlu bir Esenyurt'ta yaşaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz her alanda gelişen, yaşam kalitesi yüksek bir kent inşa etmek. Tüm kurumlarımızla uyum içerisinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Belediye araçları resmi plaka olacak

Göreve geldikleri 17 aylık süreçte birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aksoy, belediyenin araç filosunun da güçlendirileceğini söyledi. Aksoy, "14 aylık kiralama bedeline satın aldığımız resmi plakalı 81 araçlık temizlik filomuz hizmet vermeye başladı. Bunun ardından fen işleri, park ve bahçelerin tamamına yakını ile destek birimlerinde kullanılan araçlarında büyük bir kısmını resmi plakalı, tamamen kamuya ait araçlar haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

112 Acil sağlık istasyonu 14 Mart'ta açılıyor

Aksoy ayrıca ilçedeki yeşil alanların artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek Mimar Sinan Millet Bahçesi'nin tamamlandığını, Atatürk Mahallesi'nde yarım kalan park alanının da büyük bir millet bahçesine dönüştürüleceğini söyledi. Kütüphanelerde çalışmaların devam ettiğini, emeklilere yönelik sosyal tesislerin sayısının artırılacağını dile getiren Aksoy, yaz aylarında kız öğrenci yurdunun açılacağını, 14 Mart'ta ise Türkiye'nin ilçe bazlı ilk 112 Komuta Merkezi'nin Esenyurt'ta hizmete gireceğini açıkladı.

Güvenlik için bin kameralı sistem

İlçede güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Aksoy, parklar, meydanlar ve ana arterlere bin kameralık fiber altyapıya sahip yeni bir güvenlik sisteminin kurulacağını ve sistemin emniyet birimleriyle entegre şekilde çalışacağını söyledi. Sağlık ve eğitim yatırımlarına da değinen Aksoy, ağız ve diş sağlığı hastanesinin temelinin yaz aylarında atılacağını, kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılmasının planlandığını belirtti. Ayrıca 85 bin 500 metrekarelik yeni adliye sarayının yapımının başlayacağını, öğretmenevinin bu yıl hayata geçirileceğini ve yeni ilçe emniyet müdürlüğü binasının da kısa sürede yapılacağını ifade etti.

"Çok güzel bir akşam geçirdik"

Programa katılan davetliler de düzenlenen iftar organizasyonundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Leyla Boz, programın çok güzel geçtiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeter Kaya ise çocuklarıyla birlikte huzurlu bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Mahallelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Murat Cambaz da yetim çocuklar ve aileleriyle aynı sofrada iftar açmanın çok anlamlı olduğunu ifade ederken, Yeşilkent Mahalle Muhtarı Ali Akbaba ise ilçede hayata geçirilen projelerin mahallelerin önemli ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Akbaba ayrıca Yeşilkent'te uzun yıllardır tamamlanamayan Yeşilkent camisinin hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL