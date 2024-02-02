Esenyurt Belediyesi\'nin Sömestr Şenliği\'nde Çocuk Üniversitesi\'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği "Sömestr Şenliği" kapsamında Çocuk Üniversitesi'nin bilim ve sanat atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.
Çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Çocuk Üniversitesi bilim ve sanat atölyelerinde çocukları bir araya getirdi. Akıl ve zeka oyunlarından eğlenceli bilim atölyesine, masal canlandırmadan taş boyamaya kadar 6 farklı alanda yapılan etkinliklerle çocuklar eğlenirken öğrendi.
Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan veliler ise Çocuk Üniversitesi içerisinde yer alan kütüphanede kitap okuma fırsatı buldu.
Çocuk Üniversitesi'ne ilk defa geldiğini söyleyen anne Sevinç Dönertaş, "Yaklaşık beş yıldır Esenyurt'ta yaşıyorum. İlk defa böyle bir proje olduğunu gördüm. Etkinliklerden, öğretmenlerin ilgisinden çok memnun kaldık. Bundan sonraki programları da takip edeceğiz. Yaz tatilinde düzenlenecek kurslara da katılmak istiyoruz. Çocuklarımı beklerken ben de bol bol kitap okuma fırsatı buldum. Çok güzel bir ortam" dedi.
Bir diğer anne Aylin Kanber ise "Öncelikle burada güler yüzle karşılandık. Burada kendimizi çok değerli hissettik. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi. Biz de burada kütüphaneden yararlandık. Bize ayrılan vakti bu şekilde değerlendirdik" diye konuştu.
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