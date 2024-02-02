 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt Belediyesi'nin Sömestr Şenliği'nde Çocuk Üniversitesi'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediyesi'nin Sömestr Şenliği'nde Çocuk Üniversitesi'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği 'Sömestr Şenliği' kapsamında Çocuk Üniversitesi'nin bilim ve sanat atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi. Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan veliler ise kütüphanede kitap okuma fırsatı buldu.

02.02.2024 09:55  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde düzenlediği "Sömestr Şenliği" kapsamında Çocuk Üniversitesi'nin bilim ve sanat atölyelerinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Çocuk Üniversitesi bilim ve sanat atölyelerinde çocukları bir araya getirdi. Akıl ve zeka oyunlarından eğlenceli bilim atölyesine, masal canlandırmadan taş boyamaya kadar 6 farklı alanda yapılan etkinliklerle çocuklar eğlenirken öğrendi.

Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan veliler ise Çocuk Üniversitesi içerisinde yer alan kütüphanede kitap okuma fırsatı buldu.

Çocuk Üniversitesi'ne ilk defa geldiğini söyleyen anne Sevinç Dönertaş, "Yaklaşık beş yıldır Esenyurt'ta yaşıyorum. İlk defa böyle bir proje olduğunu gördüm. Etkinliklerden, öğretmenlerin ilgisinden çok memnun kaldık. Bundan sonraki programları da takip edeceğiz. Yaz tatilinde düzenlenecek kurslara da katılmak istiyoruz. Çocuklarımı beklerken ben de bol bol kitap okuma fırsatı buldum. Çok güzel bir ortam" dedi.

Bir diğer anne Aylin Kanber ise "Öncelikle burada güler yüzle karşılandık. Burada kendimizi çok değerli hissettik. Çocuklarımız hem eğlendi hem öğrendi. Biz de burada kütüphaneden yararlandık. Bize ayrılan vakti bu şekilde değerlendirdik" diye konuştu.

Esenyurt Belediyesi\'nin Sömestr Şenliği\'nde Çocuk Üniversitesi\'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Çocuk, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nin Sömestr Şenliği'nde Çocuk Üniversitesi'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 10:47:57. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi'nin Sömestr Şenliği'nde Çocuk Üniversitesi'nde yapılan etkinlikler çocukları eğlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement