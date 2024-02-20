Esenyurt Belediyesi Parklarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Esenyurt Belediyesi, parklarda bakım ve onarım çalışması yaparak ilçeyi bahara hazırlıyor.

"Daha Yeşil Bir Esenyurt" hedefiyle ilçedeki park sayısını artıran Esenyurt Belediyesi, vatandaşların nefes aldığı, çocukların oyunlar oynayarak verimli zaman geçirdiği parklarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. İlk olarak Gülbahçe Mesire Alanı ve Muhtar Ali Deli Parkı'nda başlayan çalışmalar ilçe geneline yayılarak devam ediyor.

Yeni bir görünüme kavuşturulan parklarda spor aletleri, oyun grupları, zemin yenileme ve çiçeklendirme işlemleri yapılırken, keyifli zaman geçirilen kamelya ve oturma gruplarında da tadilat ve boyama çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Belediyesi'nin kendine ait boş arsaları park alanlarına dönüştürme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarla her mahallede bir parkı vatandaşların hizmetine sunan belediye, çocukların güvenli alanlarda keyifli vakit geçirmesine katkı sunuyor.