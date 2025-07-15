Esenyurt\'ta 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak ve milletimizin destansı direnişini hatırlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İlçe Müftüsü Selami Aykul ve ilçe protokolüyle birlikte Serhan Tirit Camii'nde düzenlenen mevlid programına katılarak aziz şehitler için dualar etti. Programın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu ve 15 Temmuz gecesi milletin yazdığı kahramanlık destanını anlatan sergi ziyaret edildi.

Başkan Vekili Can Aksoy, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanlığı bir kez daha hatırlamak adına tüm Esenyurtluları bu akşam İlçe Kaymakamlığı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek anma programına davet etti. "Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız daim olsun" diyen Aksoy, bu anlamlı günün genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. - İSTANBUL