Esenyurt\'ta 23 Nisan kutlamaları çocukların gösterileriyle taçlandı

Esenyurt'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. Çocuklar etkinlikte çeşitli gösteriler yaparak, şiirler okudu.

Esenyurt'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde bir program gerçekleştirildi. Etkinliğe Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe protokolü katıldı. Çocukların sahnelediği dans gösterileri, okudukları şiirler ve çeşitli performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahnede bayram coşkusu yaşanırken, aynı zamanda anlamlı bir anma da gerçekleştirildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden öğrenciler de programda anıldı.

"Esenyurt'ta en çok çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Çocukların bayramını kutlayan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Çocuklarımızın gösterilerini büyük bir gurur ve mutlulukla izledik. Onların gözlerindeki ışık, yarınlara olan umudumuzu bir kez daha güçlendirdi. Güzel ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza güvenimiz tam. Esenyurt'ta en çok çocuklarımız için çalışmaya, onların daha iyi bir geleceğe ulaşması için var gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL